Verso Bit 2025: focus in fiera su Ai e sostenibilità

Nuovo anno, palcoscenico vecchio. Nel 2025 Bit Milano torna a recitare a Fieramilano Rho, dal 9 all’11 febbraio, con l’obiettivo di scoprire tendenze, numeri e innovazioni che stanno ridisegnando il modo di viaggiare.

Dai numeri record delle festività natalizie alle mete emergenti che si affacciano sul panorama internazionale, passando per il boom del benessere e la digitalizzazione, ecco i dati più interessanti che l’Osservatorio di Bit ha presentato mercoledì 11 dicembre, a Milano, in vista della prossima edizione.

UNA FOTOGRAFIA DELLE FESTE: PRENOTAZIONI IN CRESCITA E NUOVE TENDENZE

Le festività in arrivo rappresentano un banco di prova importante per il mercato. I dati Astoi confermano la tendenza all’early booking: oltre il 60% delle prenotazioni per vacanze dal 18 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 è stato effettuato con almeno 90 giorni di anticipo, portando a un incremento del 12% dei ricavi rispetto al 2023.

Gli italiani scelgono di trascorrere le festività natalizie nel Paese, mentre cresce anche il turismo internazionale. Se il 2023 è stato un anno positivo, il 2024 segna una lieve flessione degli arrivi nazionali, compensata però dall’aumento della spesa media dei viaggiatori internazionali.

ESPERIENZIALITÀ E PERSONALIZZAZIONE: ECCO IL TURISMO DEL FUTURO

Di fronte a un turismo mondiale che versa in buona salute (ha recuperato circa il 90% dei livelli pre-pandemia nel 2023, con un ulteriore incremento del 2% nel 2024), spiccano, tra i Paesi emergenti, Arabia Saudita, Brasile, Indonesia, Messico e Pakistan, mentre destinazioni tradizionali come Spagna, Francia e Stati Uniti mantengono il primato. Tuttavia, si nota un’ampia diversificazione delle mete, segno che i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e località meno battute.

La personalizzazione si conferma come un driver fondamentale per il settore. I viaggiatori chiedono soluzioni “tailor made”, con una crescente attenzione verso cultura, tradizioni e cucina locali. Segmenti come benessere, turismo outdoor e sportivo stanno acquisendo sempre maggiore importanza, così come il lusso e il turismo emozionale.

La destagionalizzazione, evidenziata dall’analisi dell’Osservatorio Bit, emerge come un trend significativo, potenzialmente in grado di contrastare il fenomeno dell’overtourism.

BIT 2025: INTERNAZIONALITÀ E INNOVAZIONE

Bit si prepara a rispondere alle nuove sfide e tendenze del settore turistico in una location rinnovata: Fieramilano Rho. Questo spostamento non è solo logistico, ma riflette un’evoluzione strategica per offrire spazi più ampi, un layout espositivo ottimizzato e una maggiore fluidità di accesso, creando un ambiente ideale per favorire incontri, scambi e networking tra operatori e pubblico. Tra le novità, un’area Italia più estesa rispetto ad altre fiere, che accoglierà tutte le Regioni italiane, da Nord a Sud, con un focus su autenticità e tradizioni.

La dimensione internazionale della manifestazione si rafforza grazie alla partecipazione di nuovi Paesi, inclusi quelli provenienti da aree sottopressione come Giordania, Algeria e Tunisia, e ai ritorni di mete come Visit Usa, Cuba, Vietnam e Repubblica Dominicana. Sul fronte degli operatori, grandi nomi dell’hôtellerie, delle crociere e delle compagnie aeree, tra cui Msc, Ita Airways e Ana sottolineano il respiro globale dell’evento.

Tra i temi centrali della prossima edizione figurano la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. La digitalizzazione e tecnologie di nuova generazione come l’Ai rappresentano leve cruciali per personalizzare l’esperienza del cliente, ottimizzare le operazioni e migliorare l’interazione con i clienti.

Un aspetto distintivo di Bit 2025 sarà l’attenzione alla formazione. E’ previsto uno spazio attivo e interattivo che, organizzato in collaborazione con Wtg – Welcome Travel Group, favorirà il networking tra professionisti del settore e quelli che lo diventeranno con Hr di grossi gruppi. Inoltre, la giornata di recruiting Bit4job, martedì 11 febbraio al pad. 11, metterà in contatto studenti e aziende del settore, favorendo il dialogo sulle nuove competenze richieste dal mercato.

Focus sul settore termale anche nell’edizione 2025. La manifestazione fieristica ospiterà Thermalia by Federterme, un vero e proprio villaggio dedicato al turismo termale, medicale e del benessere che prevede anche un ricco programma di eventi.

Fieramilano Rho sarà aperta anche al pubblico dei viaggiatori domenica 9 febbraio e riservata agli operatori lunedì 10 e martedì 11 febbraio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bit