Verso Itb 2025: chi ci sarà e di cosa si parlerà

Anche quest’anno Itb Berlin anticiperà tutte le tendenze del mondo dei viaggi. A poche settimane dall’inizio della fiera tedesca, in agenda dal 4 al 6 marzo a Messe Berlin, facciamo il punto sulle novità di questa edizione che si prospetta ancora più ricca rispetto a quelle precedenti.

I numeri, infatti, sono da record: 165 Paesi presenti con diverse aree in espansione, dalle crociere alla tecnologia, e focus sulle nuove sfide del turismo globale, dall’Ai all’overtourism, passando per la sostenibilità. Immancabile l’Italia con l’Enit e il ministero del Turismo al padiglione 1.2 e la solida presenza di Trenitalia.

GERMANIA ON STAGE

Con lo slogan The World of Travel Lives Here, (Il mondo dei viaggi vive qui, ndr), l’evento riservato esclusivamente al pubblico B2B, come da tradizione, avrà un padiglione dedicato alle mete tedesche. Amburgo torna con un proprio stand e per la prima volta offre un viaggio in famiglia per la comunità Lgbtq+.

Presenti anche Berlino, Brandeburgo, Brema, Bassa Sassonia, Assia, Baviera e Nordreno-Vestfalia con stand dedicati. E ancora: Baden-Württemberg, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia partecipano con uno stand congiunto sotto il cappello dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo. In primissima fila, naturalmente, anche le vicine Austria e Svizzera.

AVANTI ASIA E MIDDLE EAST

Tra le aree espositive più imponenti c’è quella dedicata all’Asia con Vietnam, Cina e Mongolia che aumenteranno le dimensioni dei propri stand. La Thailandia con un’ampia rappresentanza occuperà circa tre quarti di un intero padiglione, collocandosi nel rating come il secondo espositore più grande di Itb 2025. Presenti in modo massiccio gli Stati arabi tra cui l’Arabia Saudita, che conquista il podio di primo espositore per grandezza.

Ci sarà anche l’Oman, il Paese ospite dell’anno scorso, che sarà fortemente visibile, mentre gli Emirati di Fujairah e Dubai amplieranno le dimensioni dei rispettivi stand. Ben rappresentato anche il Bahrain, mentre l’Ente del Turismo Egiziano, insieme a 30 aziende, occuperà un intero padiglione, diventando così il terzo espositore della fiera per grandezza.

ALBANIA COUNTRY PARTNER

Ma i riflettori saranno puntati quest’anno sull’Albania, country partner di questa edizione: «Un Paese piccolo e un po’ mistico, fuori da tutti gli stereotipi, dove i viaggiatori possono fare nuove esperienze», ha detto Mirela Kumbaro, ministro del Turismo e dell’Ambiente albanese.

E non finisce qui: il viaggio intorno al mondo tocca il Mediterraneo. Oltre all’Italia, ben presente in fiera, un numero più alto di stand è precettato dalle regioni spagnole a vocazione turistica, dalle Baleari alla Costa del Sol.

C’è poi la Grecia che con Rodi occupa uno spazio maggiore rispetto all’anno scorso, mentre l’isola di Kos partecipa per la prima volta come espositore individuale. E Cipro, da parte sua, aumenta la superficie espositiva di 100 metri quadrati. A questi si aggiungono numerosi espositori provenienti dalla Turchia.

Ma l’elenco è ancora lungo: il Montenegro e i Paesi dell’Europa centrale e orientale come Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Georgia e Armenia saranno fortemente rappresentati. Presenti anche Olanda, Lussemburgo, la regione belga della Vallonia e il Paesi nordici, compresi gli Stati baltici, la Scandinavia, il Regno Unito e l’Irlanda con spazi simili alle edizioni precedenti. E ancora: America Centrale, Panama, Messico, Sudamerica con Perù, Ecuador e Argentina che ampliano le metrature dei propri stand. A questi si aggiungono diverse altre destinazioni che vanno dalle Maldive al Nepal.

TAVOLE ROTONDE E INCONTRI

La fiera si accompagna sempre alla Convention in cui si approfondiscono diverse tematiche che riguardano il settore, tra sfide e nuove tendenze. Quest’anno con il claim The Power of Transition Lives Here il ciclo di conferenze, talk e tavole rotonde si concentrerà sulle principali sfide e opportunità del turismo globale.

Il programma prevede incontri con guru e big player, in generale con le migliori menti del settore. I circa 400 relatori – da Expedia, Google, Uber, Booking, Microsoft, Wyndham, Tui, Sabre, Ryanair, per dirne alcuni – illustreranno intuizioni e tendenze, dibattendo sui temi più caldi dell’industry.

L’ORA DEL TOURISM RADAR

Nel corso della kermesse sarà anche presentato il nuovo “Travel and Tourism Radar”. Sarà un momento in cui verranno illustrati diversi approfondimenti su tendenze quali la sostenibilità, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.

Alla presentazione seguiranno poi gli Itb Transition Lab, ovvero delle sessioni di 90 minuti durante le quali i partecipanti potranno ricevere consigli di vario genere. Questi momenti di incontri tra professionisti prevedono anche un format ad hoc per aiutare le aziende nella trasformazione culturale con particolare attenzione alla diversità, all’equilibrio tra lavoro e vita privata e alle aspettative della Gen Z.

I biglietti d’ingresso devono essere prenoti online sul sito itb.com.