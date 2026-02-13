Viaggi a rate, il 60% degli italiani ne approfitta per gli extra

13 Febbraio 14:33 2026

Vacanze pagate a rate? Per il 26% degli italiani è una buona formula. Secondo l’Osservatorio di Hey Light by Compass il viaggio, oggi, si pianifica sempre più spesso e il modello buy now pay later comincia a farsi strada come modalità di pagamento.

Tra i connazionali che sono intenzionati a sperimentare questa formula il 60% lo utilizzerebbe per concedersi qualche extra durante le vacanze. Rivolgendo poi  lo sguardo all’andamento del settore, sempre secondo l’Osservatorio HeyLight, il turismo italiano conferma volumi rilevanti per l’economia italiana: nel 2025 il comparto dell’ospitalità vale 38,7 miliardi di euro e l’e-commerce pesa il 57% del totale.

Il trend positivo degli ultimi anni si conferma dunque anche nel 2025. E dal punto di vista economico, anche se il turismo resta un asset strategico, sostenuto da dinamiche di destagionalizzazione e da una domanda sempre più distribuita lungo l’arco dell’anno, pesa sempre di più il tema della sostenibilità economica nelle decisioni delle famiglie: una vacanza all inclusive di 3-4 notti comporta mediamente una spesa di 1.233 euro a persona, e un quarto degli italiani preferirebbe suddividere la spesa con una dilazione fino a 12 mesi.

In questo scenario le soluzioni di pagamento di HeyLight, con la formula Bnpl possono venire incontro a queste esigenze con rateizzazioni per importi fino a 5mila euro e fornisce agli operatori modalità di pagamento più flessibili, in linea con l’evoluzione dei comportamenti di acquisto e con una domanda sempre più attenta alla pianificazione del budget.  In altre parole un approccio che intercetta un bisogno reale del mercato e accompagna l’evoluzione del customer journey nel travel.

Per i responsabili di HeyLight i benefici si traducono in risultati concreti lungo tutta la filiera: per gli operatori del travel l’accredito è entro 48 ore e i dati interni raccolti sui vari settori merceologici in cui è presente HeyLight indicano che chi lo utilizza come modalità di pagamento spende fino al 40% in più, generando per i partner incrementi di fatturato tra il +10% e il +30%. Osservando i consumatori, poi, il 38% dichiara che senza rateazione avrebbe rinunciato alla spesa, mentre il 60% ha acquistato soluzioni di livello superiore.

«Il turismo in Italia sta consolidando una traiettoria positiva – commenta Luigi Pace, direttore centrale marketing e innovation di Compass – E, al tempo stesso, cresce l’attenzione dei viaggiatori verso una gestione più razionale e programmabile della spesa. Il fatto che sempre più famiglie decidano di voler rateizzare il costo delle proprie vacanze conferma un’esigenza reale verso strumenti flessibili in grado di conciliare budget e desideri. Soluzioni come il buy now pay later non sono solo un supporto alla prenotazione: contribuiscono a rendere il viaggio più accessibile all’interno del budget familiare, accompagnando le persone verso scelte consapevoli e sostenibili».

