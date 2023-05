Viaggi d’affari, Cwt sigla una partnership con Booking for Business

Cwt collabora con Booking for Business per fornire contenuti estesi e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’ampliamento dell’offerta dovrebbe entrare in funzione nel secondo trimestre del 2023. Leader globale di viaggi d’affari e riunioni, Ctw supporta un’offerta ampliata per i clienti delle piccole imprese, che includerà tariffe scontate per i viaggi d’affari, accesso ai premi di iscrizione e supporto gratuito per agenti di viaggio.

Alimentata dalla società di tecnologia per viaggi e spese Serko, la piattaforma Booking for Business combinerà le opzioni di alloggio di Booking con contenuti aggiuntivi su hotel, voli e autonoleggio forniti da Cwt, oltre a un servizio clienti multilingua. Le aziende potranno risparmiare tempo e denaro con tariffe scontate per i viaggi di lavoro su voli, alloggi e auto a noleggio tramite la piattaforma Booking per le aziende, senza costi di prenotazione o di servizio, il tutto gestendo meglio le modifiche e la sicurezza dei viaggiatori durante i viaggi. L’accesso ai consulenti di viaggio Cwt sarà fornito in più lingue per l’assistenza nella gestione dei viaggi e delle interruzioni.

«Sappiamo che ognuno ha preferenze di viaggio diverse – nota Joshua Wood, direttore di Booking for Business – Per alcuni è importante massimizzare lo stato e i punti fedeltà quando viaggiano, mentre altri sono più concentrati sulla ricerca dell’offerta migliore per i loro viaggi. E quando si verifica un’interruzione, tutti apprezzano la possibilità di contattare un agente a qualsiasi ora del giorno o della notte per ottenere supporto. Con questa partnership i clienti di Booking.com for Business avranno tutto questo insieme agli strumenti per gestire i costi e il duty of care con il supporto di esperti di viaggio ovunque si trovino nel mondo».

«Siamo entusiasti di collaborare con leader globali di viaggi online che la pensano allo stesso modo, Serko e Booking.com for Business. Condividiamo l’idea di rendere i viaggi di lavoro senza problemi sia per i viaggiatori che per i travel manager», spiega Brian Mogler, Evp e chief partnership officer di Cwt.