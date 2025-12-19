Viaggi d’affari, decolla il programma Hbx-Mastercard

Turismo d’affari sempre più a trazione digital. Hbx Group, il marketplace tecnologico B2B indipendente tra i principali player nel settore dei viaggi d’affari, e Mastercard hanno infatti lanciato un nuovo programma di pagamento virtuale progettato per offrire maggiore efficienza, flessibilità e sicurezza nel settore travel a livello globale, in particolare nel traffico d’affari.

L’iniziativa sfrutta il Mastercard Wholesale Programme, una soluzione di carte virtuali sviluppata appositamente che da oltre 10 anni semplifica i pagamenti B2B lungo l’intero ecosistema dei viaggi. Combinando l’innovazione globale nei pagamenti e l’expertise tecnologica di Mastercard con la profonda conoscenza delle operazioni di viaggio di Hbx Group, le due aziende hanno creato un modo più intelligente per consentire agli intermediari del travel di pagare e di essere pagati.

Grazie all’utilizzo di carte virtuali progettate per gestire elevati volumi di transazioni, più valute e operazioni distribuite, i partner di Hbx Group in Ue, Regno Unito e Stati Uniti possono ora elaborare i pagamenti ai fornitori in tempo reale, tracciare e riconciliare automaticamente le transazioni e beneficiare di una maggiore visibilità dei flussi di cassa e di una protezione avanzata contro le frodi.

Le carte virtuali offrono inoltre opzioni flessibili di finanziamento e garanzia di pagamento, aiutando i partner a migliorare la liquidità e a ridurre la complessità operativa.

«La gestione dei pagamenti nel settore dei viaggi – ha sottolineato Daniel Nordholm, chief Information Officer di Hbx Group – rimane una delle principali sfide dell’industria. Gli intermediari devono spesso gestire più valute, reti di fornitori frammentate e processi di riconciliazione manuali che generano inefficienze e rischi. Unendo l’esperienza globale di Mastercard nei pagamenti alla nostra profonda conoscenza del settore travel, stiamo creando soluzioni di pagamento non solo efficienti e sicure, ma realmente progettate attorno alle esigenze operative dei nostri partner. Questo nuovo programma sostituisce i metodi tradizionali con pagamenti automatizzati e sicuri tramite carte virtuali, che offrono un collegamento univoco e tracciabile tra le prenotazioni e le relative transazioni».

Integrando la tecnologia delle carte virtuali di Mastercard nella rete globale di viaggi di Hbx Group, che collega oltre 54.000 distributori di viaggi e 330.000 prodotti turistici in 170 Paesi, la partnership scala l’innovazione all’interno di uno dei più grandi ecosistemi B2B del settore travel.

«In Mastercard siamo impegnati a rendere i pagamenti più intelligenti e le aziende più forti, mantenendo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo – ha aggiunto Chiara Quaia, senior vice president, B2B travel di Mastercard – Il lancio di questo nuovo programma di carte virtuali con Hbx Group rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione del settore B2B dei viaggi e offre agli intermediari del travel la velocità, la semplicità e la sicurezza a cui sono ormai abituati nella loro esperienza di consumatori».