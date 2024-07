Viaggi d’affari, il 95% dei travel manager vuole l’Ai: indagine Sap Concur

Nonostante i continui progressi tecnologici è ancora diffuso il preconcetto che le soluzioni per la gestione delle spese di viaggio rallentino le operazioni di rendicontazione ed ecco che la quasi totalità dei travel manager auspica l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale, che possano potenziare l’attuale automazione. È quanto emerge dalla Global Business Travel Survey di Sap Concur, uno dei maggiori player internazionali nella gestione di spese, viaggi d’affari, fatture. Giunto ora alla sesta edizione, il report ha evidenziato come i dipendenti trovino ancora onerosa in termini di tempo ed energie la compilazione delle note spese.

Nell’ultima edizione del report è emerso che la fase preliminare del viaggio di lavoro è considerata la più stressante: il 43% degli intervistati ha indicato la pianificazione, la prenotazione e l’organizzazione come i momenti di massimo stress. Inoltre, quasi un quarto (24%) ha trovato altrettanto stressante la fase post viaggio, in particolare la compilazione dei rapporti di spesa.

Un dato curioso emerso dallo stesso sondaggio è che la maggioranza dei viaggiatori d’affari (64%) non utilizza strumenti aziendali per prenotare i viaggi.

Nella Global Business Travel Survey 2024, il 38% dei travel manager ha dichiarato che i dipendenti che non prenotano o non aggiornano i loro piani di viaggio utilizzando strumenti aziendali avranno maggiori difficoltà nei prossimi 12 mesi. Il 37% ha indicato che la sfida più grande per il loro ruolo è rappresentata dal “duty of care”, ovvero tutelare la sicurezza fisica, mentale e generale del benessere dei lavoratori, specialmente quando sono in viaggio.

Ma il dato più sorprendente è appunto che il 95% dei viaggiatori d’affari si è dichiarato favorevole all’uso dell’automazione potenziata dall’Ai per supportare le proprie attività, tra cui: fornire indicazioni sul benessere e la sicurezza (37%), un supporto per visti e documentazione (37%); e ancora, cattura e segnalazione delle spese (37%), trovare opzioni di viaggio sostenibili (37%); conformità con la politica di viaggio della loro organizzazione (35%) e infine ricerca delle opzioni e prenotazione (35%); ed effettuare cancellazioni o reperire raccomandazioni di riprenotazione (34%).

Sap Concur ha già iniziato a integrare l’Ai generativa nelle sue soluzioni e la novità operativa più interessante per il segmento del turismo d’affari è l’aggiunta del Request Assistant in Concur Request, che mira a semplificare il processo di richiesta e indica con maggior precisione le previsioni di spesa.