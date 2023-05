Viaggi d’affari in calo ad aprile: i numeri del Business Travel Trend

Il trend del business travel italiano nel mese di aprile si è avvicinato ai livelli dello stesso mese del 2019. A confermarlo l’indice mensile elaborato dal Centro Studi Pomoter attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei vari ambiti dell’economia italiana per conto del Gruppo Uvet.

Ad aprile il valore registrato dal Business Travel Trend è stato di 94, ancora vicino a quello registrato nel 2019, in lieve calo rispetto al 96 di marzo che però non è stato influenzato da festività e ponti che hanno caratterizzato invece diverse giornate di aprile. La spesa media per transazione è risultata in incremento sensibile nel segmento hotel e in leggera diminuzione nel trasporto aereo. Il volume di biglietteria aerea resta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente.

Nel dettaglio il numero di transazioni comparato a marzo mostra un valore stabile a 75 per i voli, una diminuzione di 6 punti nelle prenotazioni alberghiere e di 8 nella biglietteria ferroviaria. In aprile pare arrestarsi la frenata dell’inflazione. L’indice nazionale dei prezzi al consumo cresce del 5% su marzo 2023 e dell’8,3% su aprile 2022. Continua invece l’andamento positivo sia dei consumatori e sia delle imprese. Il clima di fiducia del primo tocca quota 105,5 da 105,1 di marzo e il secondo sale a 110,5 da 110,1.