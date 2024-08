Viaggi, Phocuswright: «Prenotazioni per 1.500 miliardi di dollari»

Il settore dei viaggi a livello mondiale è in ottima forma: nel 2023 ha prodotto 1.500 miliardi di dollari di prenotazioni lorde, crescendo del 24% rispetto all’anno precedente.

È uno dei dati evidenziati da Phocuswright nell’ultimo Global Travel Market Report, condotto dalla società, in attesa della prevista conferenza “The New Age(nts)”, dal 19 al 21 novembre in Arizona. Un appuntamento dedicato ai nuovi protagonisti del settore viaggi, come gli influencer, e alle nuove tendenze che stanno cambiando inevitabilmente il turismo.

Principali protagonisti dell’incremento di prenotazioni e del fatturato totale sono ancora una volta gli Stati Uniti, che mantengono la loro posizione di primo mercato mondiale dei viaggi, in una top 15 dei Paesi più performanti, con 476 miliardi di dollari di prenotazioni, più del triplo della Cina, che occupa il secondo posto, facendo un grande balzo in avanti con una crescita del 72%.

Settima pozione per gli Emirati, che da soli rappresentano oltre la metà del mercato dei viaggi del Medio Oriente. Ottima performance anche per il Brasile, che per la prima volta entra in classifica, scalzando la Scandinavia, con spesa turistica in crescita costante.

Conferme positive per i diversi mercati europei, tra cui Spagna, Italia, Germania, Regno Unito e Francia, aiutati anche dal guadagno dell’euro rispetto al dollaro statunitense. Tra questi, la Spagna è in testa con un’impennata del 40%, seguita da aumenti a due cifre in Italia, Germania, Regno Unito e Francia. Prevedibile stop, invece, per il mercato russo a causa del conflitto con l’Ucraina.

«L’attuale traiettoria del settore dei viaggi non è semplicemente una ripresa, ma è una testimonianza della capacità di adattamento del settore e del desiderio umano di esplorare – ha commentato i dati Eugene Ko, direttore marketing e comunicazione di Phocuswright – L’impressionante crescita di mercati emergenti come il Brasile e la rinascita della Cina segnalano un cambiamento nel panorama globale dei viaggi. Il settore si sta evolvendo e coloro che abbracciano queste nuove dinamiche prospereranno negli anni a venire».