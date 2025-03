Viaggi priorità di spesa nel 2025: l’indagine Mastercard

Viaggi ed esperienze. Gli italiani indicano le priorità da inserire nella lista dei desideri del 2025 e il 51% prevede di investire più di 1.000 euro nel turismo, secondo la nuova edizione della ricerca annuale di Mastercard condotta su un campione di oltre 15.000 consumatori in Europa. Dunque, viaggi e turismo (90%) sono in cima alla classifica delle spese, seguiti dalle esperienze gastronomiche (85%) e dagli eventi culturali (84%).

L’indagine rivela che il 68% degli italiani considera prioritario cercare di realizzare i propri sogni. Tra le motivazioni principali, la voglia di creare ricordi per tutta la vita (47%), vedere il mondo attraverso una nuova prospettiva (41%) e avere la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di vita (34%) così come condividere esperienze con la famiglia (34%).

La spesa in matrimoni, eventi familiari e compleanni rimane una priorità per il 21% degli intervistati, che dichiara prezioso il tempo trascorso con i propri cari tanto quanto l’esperienza in sè. La GenZ si rivela inoltre la generazione più attenta ai sogni da realizzare: il 43% degli appartenenti al segmento ha infatti intenzione di portare a termine almeno due esperienze da inserire nell’album dei ricordi, contribuendo a rendere il 2025 un anno all’insegna dell’avventura.

«Come ci conferma la nostra più recente ricerca – sottolinea Luca Corti, country manager Italia di Mastercard – i viaggi e il turismo sono esperienze che sono in cima alla classifica delle spese che i nostri connazionali effettueranno nel 2025, con il desiderio di assistere a eventi indimenticabili e vedere luoghi iconici. Il turismo si conferma quindi un settore chiave per il nostro Paese, da valorizzare, innovare e salvaguardare».

Quando si tratta di condividere le esperienze, il 51% degli italiani preferisce viverle con la famiglia, mentre il 49% con il proprio partner. Gli amici, pur rimanendo una compagnia apprezzata, sono scelti dal 33% degli intervistati come compagni di viaggio o di avventure culturali.

Ecco, per titoli, le 10 migliori esperienze da fare nel 2025 secondo gli italiani:

– Viaggi e turismo (90% vs 89% Eu)

– Esperienze gastronomiche (85% vs 79% Eu)

– Mostre d’arte ed eventi culturali (84% vs 73% Eu)

– Esperienze legate al patrimonio artistico (78% vs 72% Eu)

– Esperienze legate al cinema (77% vs 76% Eu)

– Eventi di musica dal vivo (76% vs 74% Eu)

– Esperienze di wellness e salute (75% vs 72% Eu)

– Spettacoli teatrali (74% vs 70%)

– Esperienze legate alla famiglia (73% vs 75%)

– Esperienze all’aperto (71% vs 80%)

I risultati dell’indagine rivelano che nel 2025 le esperienze da vivere rappresentano l’investimento per eccellenza, e i consumatori italiani sono sempre più attenti a come finanziarle. Invece di spendere in lussi effimeri, sono molte le persone che decidono di risparmiare evitando abbigliamento (36%) e gadget tecnologici (31%), favorendo invece ricordi che durano più a lungo dell’ultimo trend del momento.

Tuttavia, non si tratta di spese impulsive e non ponderate. Gli italiani si dimostrano infatti molto attenti al rapporto qualità-prezzo: l’81% confronta più opzioni prima di effettuare un acquisto, il 77% considera attentamente il proprio budget e gli obiettivi di risparmio, mentre il 69% è alla ricerca di offerte prima di effettuare acquisti.

Il trend a favore degli acquisti esperienziali a discapito dei beni materiali è supportato, inoltre, dai dati del Mastercard Economics Institute, che confermano come nel 2024 il 32,1% della spesa dei consumatori europei (esclusi viaggi e ristoranti) sia stata destinata agli eventi dal vivo, in crescita rispetto al 31,5% del 2023 e al 30,7% del 2019.

«I consumatori europei stanno riacquistando fiducia e aumentando la propria spesa discrezionale, con le esperienze che rimangono una priorità fondamentale – osserva Natalia Lechmanova, chief economist Europe di Mastercard Economics Institute – La stabilizzazione dell’inflazione e il miglioramento del potere d’acquisto consentono a un maggior numero di persone di investire in momenti significativi. Così il Mastercard Economic Institute prevede che le esperienze rimarranno un fattore chiave nella spesa dei consumatori per tutto il 2025».

«Con un calendario sempre più ricco di eventi culturali, sportivi e irripetibili che si svolgono in tutto il mondo – nota Beatrice Cornacchia, executive vice president, marketing and communications Mastercard per Asia Pacific, Middle East & Africa – questo è il momento migliore per i consumatori che desiderano provare esperienze significative e indimenticabili. Oggi offriamo innumerevoli Priceless Experience in oltre 30 destinazioni in tutto il mondo».