Viaggi sicuri e senza rischi: ci pensa Krion

Nel settore del turismo e dei tour operator, la sicurezza è un fattore primario che influenza la decisione dei clienti. Per questo motivo, tour operator e agenzie di viaggi devono fornire un’esperienza sicura ed esente da rischi. Investire in Krion è un’opzione strategica per differenziarsi sul mercato ed essere in grado di soddisfare la sempre maggiore esigenza di sicurezza nei viaggi.

Krion (www.krionriskagency.com) è una sofisticata piattaforma che offre un sistema completo di valutazione del rischio Paese in tempo reale. Grazie ad analisi dettagliate e dati affidabili, le agenzie possono informare i clienti con precisione, aumentando fiducia e trasparenza nei servizi offerti. Krion nasce dell’esperienza di Kriptia, società di travel risk management per le aziende, presente in Italia e in Usa, che ora mette a disposizione dei tour operator e delle agenzie gli strumenti più avanzati e le best practice usate dalle aziende per proteggere i propri dipendenti in viaggi di lavoro, anche nelle aree più a rischio.

I tour operator che includono Krion nei loro pacchetti possono offrire un vantaggio unico, fornendo ai viaggiatori gli strumenti necessari per prendere decisioni informate. Krion aiuta a identificare i livelli di rischio e le strategie di mitigazione, riducendo al minimo gli imprevisti e offrendo un’esperienza di viaggio sicura e serena.

Inoltre, le agenzie di viaggi possono monetizzare ulteriormente offrendo il servizio di country risk assessment ai propri clienti. Questo non solo migliora il livello di assistenza, ma crea anche nuove opportunità di business, trasformando la travel agency in un punto di riferimento per i viaggiatori più esigenti.

La percezione della sicurezza ha un impatto diretto sulla soddisfazione e fedeltà dei clienti. Con Krion, le agenzie possono rafforzare la propria reputazione, attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti, offrendo un servizio innovativo.

Per ulteriori informazioni visita www.krionriskagency.com o contatta l’indirizzo e-mail [email protected] oppure chiama il +390240031293 oppure il +1 8882496107 per il supporto di un nostro consulente di travel risk management.