Vietnam, via i treni dalla Train Street di Hanoi. Stop ai “turisti dei selfie”

Il popolo dei selfie rischia di perdere una delle location più instagrammabili del pianeta, la famosa Train Street di Hanoi, la strada dei bar e delle case sui binari diventata simbolo turistico della capitale vietnamita.

La stretta via che si trova nel Quartiere Vecchio della città, famosa perché i treni passano a pochissimi centimetri da case e caffè, creando un’esperienza unica per i turisti che seduti ai tavolini riprendono i treni che sfrecciano vicinissimi, è un altro dei luoghi turistici iconici che potrebbe pagare il prezzo dell’overtourism.

Il numero sempre crescente di visitatori che arrivano da tutto il mondo su questa strada lunga 300 metri, ormai troppo piena di caffè, ristoranti e negozi, ha creato problemi alla sicurezza e negli anni non sono mancati incidenti con turisti troppi intraprendenti sfiorati dalle carrozze mentre cercavano di scattare una foto. Per questo il governo ha proposto di sospendere il passaggio dei treni mettendo così fine all’attrazione, dopo avere già vietato i tour guidati, tolto le licenze ai bar che si trovano lungo i binari e chiuso temporaneamente la strada ai pedoni.

Come riferisce Vietnam News, il Comitato popolare municipale della città ha infatti chiesto di modificare il servizio ferroviario nazionale nella tratta urbana tra la stazione di Hanoi e quella di Gia Lam, trasferendo la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di quel tratto alla città entro il secondo trimestre del 2026.

Il Comune ha specificato che la proposta fa parte di un più ampio piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico urbano, in particolare attorno al celebre ponte Long Bien che prevede la creazione di spazi culturali e turistici sotto gli archi di pietra della linea ferroviaria elevata, già parzialmente trasformati in aree artistiche e locali, e studiare soluzioni di design per la futura linea metropolitana 1, per tutelare il tessuto storico della capitale.