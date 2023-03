Visit Oman, accordo con Mastercard per promuovere la destinazione

VisitOman.om, portale di prenotazione viaggi del Sultanato dell’Oman, ha annunciato – nel corso di Itb Berlin – la firma di un memorandum of understanding (Mou) con Mastercard.

Un’ulteriore spinta al turismo nel Sultanato dell’Oman, in quanto l’azienda leader dell’industria dei pagamenti promuoverà il Paese quale nuova destinazione presso i molti milioni di titolari della sua carta nel mondo. Visit Oman potrà migliorare la promozione in un sistema digitale globale di prenotazione viaggi che metta in collegamento tutti i viaggiatori, vicini e lontani.

Questa partnership, attivata dalla piattaforma Priceless Experience di Mastercard, promuoverà il Sultanato come destinazione privilegiata attraverso i mercati chiave e motivando il turismo in entrata grazie alla creazione di esperienze nuove e diverse.

Tale cooperazione inoltre consentirà all’Ente del Turismo dell’Oman di pianificare, migliorare e mettere in pratica i resoconti delle campagne grazie a una maggiore percezione circa le tendenze turistiche e il loro l’andamento, il profilo del viaggiatore, l’impatto economico, tutti elementi forniti dalle analisi dei dati di Mastercard.

«La firma di questo nuovo accordo con Mastercard rappresenta uno sviluppo emozionante per Visit Oman e per l’industria del turismo omanita in quanto potenzia ulteriormente la nostra missione di costruire partnership forti, strategiche e commercialmente valide nei mercati di riferimento e con i fornitori omaniti, per offrire una piattaforma globale di prenotazioni disegnata per costruire infinite esperienze di viaggio – ha commentato il consigliere delegato di Visit Oman, Shabib Al Maamari –Visit Oman si impegna costantemente a lavorare a favore delle entità turistiche nel Sultanato, incluso il settore delle piccole e medie imprese di viaggi e turismo che sono di vitale importanza. Il nostro scopo è aggiungere valore alla destinazione e creare maggiori opportunità collegando ai principali mercati del turismo internazionale l’intera filiera dell’indotto turistico omanita, compresi gli alberghi, le compagnie aeree, i tour operator, le diverse esperienze, i ristoranti e altro ancora. Questa iniziativa di sarà anche in grado di creare nuove opportunità di sviluppo a tutti i fornitori e a coloro che lavorano nel turismo locale dell’Oman».

Selim Ergoz, senior vice president government engagement Eemea di Mastercard, ha dichiarato: «Siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto con il Sultanato dell’Oman mentre alimentiamo il prossimo capitolo della loro fiorente industria dei viaggi. Mastercard riconosce il ruolo fondamentale che il turismo gioca nel benessere delle comunità, motivo per cui offriamo la nostra tecnologia, le piattaforme e le analisi dei dati ai partner per aiutarli a creare e a mettere in pratica loro strategie turistiche. Tutto questo è in linea con la nostra filosofia di potenziare economie e persone. Siamo ansiosi di condividere la vivacità e l’emozione che l’Oman sprigiona verso il resto del mondo».