Viva Resorts, anteprima Miches: cosa aspettarsi dalla “nuova” Repubblica Dominicana

L’Italia si conferma mercato sempre più strategico per Viva Resorts by Wyndham, la catena caraibica all inclusive con strutture in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas, che chiude l’anno con un aumento del 7% di presenze.

Ma soprattutto con l’apertura del nuovo Viva Miches by Wyndham, realizzato ex novo a Playa Esmeralda, che aprirà i battenti l’11 dicembre in quella che è la destinazione emergente della Repubblica Dominicana.

«La data di inaugurazione non è stata scelta a caso – ha esordito Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager Viva Resorts by Wyndham – Ma cade esattamente a 25 anni di distanza dall’inaugurazione del Viva Dominicus Palace by Wyndham, a Bayahibe. E questa per noi è una nuova Bayahibe. Proprio come allora, il nostro presidente Ettore Colussi, che è sempre alla ricerca di spiagge uniche e speciali, ha scoperto questa meravigliosa baia a Miches, una nuova destinazione completamente incontaminata, con una spiaggia paradisiaca, bellissima, senza alcuna struttura, solo un piccolo villaggio. Abbiamo subito pensato che fosse l’occasione perfetta per replicare ciò che era accaduto a Bayahibe 35 anni fa».

PARTNERSHIP ESCLUSIVA CON ALPITOUR

Con la new entry, frutto di un investimento di 80 milioni di dollari e che sarà commercializzata in Italia in esclusiva da Alpitour World con il brand Bravo, salgono a sei le strutture del gruppo caraibico in Repubblica Dominicana.

Situato a Miches, sulla costa settentrionale dell’isola a un centinaio di chilometri da Punta Cana, il complesso è dotato di 538 sistemazioni, che saliranno a 750 totali con il completamento del progetto. Dispone di 5 ristoranti di cui uno a buffet e 4 à la carte (inclusi), latino, orientale, mediterraneo e pesce, ed è dotato di un teatro per ospitare show prodotti dalla catena alberghiera stessa.

Punto di forza del nuovo resort è infatti il ricco programma di intrattenimento, esteso anche ai party tematici Viva Vibe, un format ideato per stare al passo con le nuove esigenze della clientela e i cambiamenti generazionali dei viaggiatori, proponendo una declinazione di feste che vengono organizzate in tutti i Viva Resorts by Wyndham, in versione diurna e serale. Al Viva Miches ci sarà anche uno staff italiano gestito dal brand Bravo, che affiancherà il team internazionale, contribuendo a dare un tocco di italianità, grazie alla presenza di chef, animatori e assistenti italiani che proporranno attività adatte a tutti, con un’ampia varietà di giochi, tornei e spettacoli.

«Grazie alla partnership commerciale con Alpitour World, abbiamo posizionato il Viva Miches by Wyndham nel segmento gruppi, ricevendo già le prime importanti conferme – ha aggiunto Carniel – La storica collaborazione con l’Ufficio del Turismo Dominicano in Italia rappresenta inoltre una preziosa leva sinergica per promuovere la nuova destinazione presso il trade e i viaggiatori. Per noi ha inizio una nuova avventura, carica di emozioni grazie al nostro presidente Ettore Colussi che, anche questa volta, ha saputo intravedere, per tempo, le grandi possibilità di questo nuovo progetto che siamo certi sarà un successo».

IL NUOVO VOLO NEOS

La consolidata collaborazione tra Alpitour World e Viva Resorts è ulteriormente rafforzata dai collegamenti diretti dall’Italia di Neos. «Con questa nuova destinazione, abbiamo incrementato la nostra presenza in Repubblica Dominicana – ha dichiarato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos – Oltre ai voli dai principali aeroporti italiani per La Romana, dal 22 dicembre saranno attivi anche i collegamenti per Punta Cana con volo no stop ogni domenica da Milano Malpensa, che serviranno sia i passeggeri diretti a Miches sia quelli diretti a Cartagena, in Colombia».

Neyda Garcia, direttrice Dominican Republic Tourist Office Italy, ha commentato: «Miches, la nuova destinazione per il 2024/2025, oggi è considerata il segreto meglio custodito della Repubblica Dominicana. Una località ancora vergine di straordinaria bellezza, che neanche io conoscevo fino a un paio di anni fa. Un’area incontaminata di 1.700 chilometri quadrati a nord di Punta Cana, non distante dalla penisola di Samanà, dove è possibile vivere esperienze ed escursioni indimenticabili, dall’osservazione delle balene alla visita del Parco de los Haitises e della cascata del Limon».

INVESTIMENTI NELLE ALTRE STRUTTURE DEL GRUPPO

Sul fronte degli investimenti, oltre all’imminente apertura del nuovo resort, Viva Resorts by Wyndham si prepara a chiudere il 2024 con un piano intenso di ristrutturazioni e migliorie alle strutture. Alle Bahamas, la catena ha rinnovato gli arredi delle camere, aggiunto uno “sport bar” e migliorato l’offerta gastronomica con un nuovo menù presso il ristorante italiano. In Messico, è quasi completato il restyling di 190 camere al Viva Maya by Wyndham, mentre al Viva Azteca by Wyndham verrà inaugurato a novembre un campo da padel e un coffee shop.

A Bayahibe, nel Viva Dominicus Beach by Wyndham, sono state rinnovate 38 camere con vista giardino, e in autunno sarà completata la ristrutturazione dello snack bar. Al Viva Dominicus Palace by Wyndham, oltre a vari interventi nelle aree comuni, saranno rinnovate 70 camere, con l’apertura di un ristorante brasiliano prevista per dicembre, arricchendo ulteriormente l’offerta gastronomica del resort.