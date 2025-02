Viva Resorts, nel 2025 presenze italiane al +10%

Tra i padiglioni di Rho Fiera, alla Bit di Milano 2025, c’è anche Viva Resorts by Wyndham, la catena alberghiera all inclusive con nove resort di proprietà in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas. Il brand è presente nel padiglione della Repubblica Dominicana con Amanda Santana, executive vice president sales & marketing.

I numeri parlano chiaro: il 2024 si chiude con un aumento costante delle presenze, con una media di crescita di due punti percentuali rispetto al 2023. Guardando al futuro, Viva Resorts by Wyndham punta a nuove strategie di consolidamento per il 2025. Così Amanda Santana: «Il 2024 è stato un anno di grande soddisfazione per noi, e accogliamo con favore la crescita del mercato italiano, che ha registrato un significativo +8% di presenze. Ci impegniamo costantemente nel miglioramento dei nostri prodotti, sia in termini di infrastrutture sia di servizi inclusi nella nostra formula all inclusive. Il mercato è dinamico e in forte crescita, e le prospettive per il 2025 sono molto promettenti. Se il trend attuale verrà confermato, ci aspettiamo un ulteriore incremento delle presenze italiane fino al 10%».

Attualmente, le prenotazioni per il 2025 registrano già un incremento del 9% rispetto al 2024, con un +7% specificamente dal mercato italiano. Si evidenzia inoltre un aumento delle prenotazioni anticipate e una ripresa significativa del segmento gruppi, mentre la clientela individuale continua a caratterizzarsi per un alto tasso di repeater.

Oltre all’Italia, i principali mercati di riferimento per Viva Resorts by Wyndham sono Stati Uniti, Canada, Sud America e Repubblica Dominicana. Gli ultimi due continuano a registrare ottime performance in tutte le strutture. Tra i resort che nel 2024 si sono distinti per i risultati positivi si segnalano Viva Wyndham Dominicus Beach e Dominicus Palace (Bayahibe), Viva Azteca e Viva Maya by Wyndham (Riviera Maya), Viva V Samaná (adult only, Samaná).

«Per il 2025 prevediamo, a livello generale, di consolidare la nostra presenza sul mercato, senza perdere di vista le dinamiche geopolitiche che influenzano i flussi turistici internazionali. È fondamentale essere presenti, partecipare alle fiere, mantenere i rapporti con i nostri clienti e lavorare insieme per consolidare e, dove possibile, crescere ulteriormente nel 2025», ha aggiunto Amanda Santana.

Dopo gli investimenti effettuati nel 2024 per ampliare e migliorare l’offerta, il 2025 sarà dedicato alla valorizzazione delle strutture esistenti e al rafforzamento della presenza sul mercato.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Viva Resorts by Wyndham