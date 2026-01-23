Voli Arabia, sconti fino al 50% con Saudia

Sconti fino al 50% sui viaggi tra l’Arabia Saudita e alcune destinazioni internazionali. È l’offerta lanciata da Saudia, la compagnia aerea di bandiera del Regno, valida dal 15 gennaio al 31 marzo.

La promozione rientra nell’impegno di Saudia di introdurre iniziative di viaggio che stimolino la domanda e siano in linea con la sua strategia di collegare gli ospiti di tutto il mondo con i principali eventi di intrattenimento, turismo e sportivi.

I clienti possono usufruire dell’offerta promozionale attraverso il sito web ufficiale e l’app mobile di Saudia. Scattato il 15 gennaio, il periodo di prenotazione termina il 31 gennaio. L’offerta si applica sia alla Business Class che alla Guest Class, riflettendo l’obiettivo di Saudia a offrire un’esperienza di viaggio di alto livello.

Saudia, intanto, continua a investire nella sua flotta, che attualmente comprende 149 aeromobili di vario tipo, consentendo alla compagnia di progettare un programma di voli flessibile durante tutto l’anno e nei periodi di alta stagione.

Questo approccio supporta una capacità di posti equilibrata in linea con la domanda, garantendo al contempo il regolare funzionamento degli aeroporti. Saudia opera oltre 550 voli al giorno, continuando ad arricchire il viaggio degli ospiti in tutte le fasi, dai servizi pre-viaggio ai punti di contatto a bordo e all’arrivo.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Saudia