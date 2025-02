Voli green, United investe nella startup Heirloom

United Airlines ha annunciato un investimento nella startup Heirloom, società che utilizza la tecnologia Direct Air Capture (Dac) per la rimozione dell’anidride carbonica, decidendo poi di acquistare la rimozione di 500mila tonnellate di CO2, da utilizzare per la produzione di biocarburante o per lo stoccaggio.

Le società non hanno comunicato l’ammontare dell’investimento di United e nemmeno il prezzo per l’acquisto delle tonnellate di anidride carbonica. Heirloom, società fondata nel 2020, ha aperto un impianto che può catturare fino a mille tonnellate di CO2 all’anno in California, nel 2023; altri impianti, ancora più grandi, sono in lavorazione.

GLI INVESTIMENTI PROMESSI

Si tratta del primo investimento in una società di Dac per il Sustainable Flight Fund, il fondo di United Airlines Ventures dedicato alle energie sostenibili. United si è impegnata a investire oltre 200 milioni di dollari nel fondo insieme ai suoi partner, tra cui Boeing, Embraer, GE Aerospace, Google, Air Canada e Air New Zealand.

LA TECNOLOGIA

La tecnologia Dac, opzione chiave per la rimozione del carbonio nella transizione verso un sistema energetico a zero emissioni, estrae la CO2 direttamente dall’atmosfera per utilizzarla come materia prima o la rimuove in modo permanente se combinata con lo stoccaggio.

GLI OBIETTIVI SUL CLIMA

L’annuncio di United segue un periodo di notizie non confortanti per la lotta contro il cambiamento climatico: le compagnie aeree stanno consumando molto meno carburante sostenibile di quanto atteso, con l’aviazione che contribuisce a circa il 4% dell’inquinamento provocato dall’uomo. Per raggiungere gli obiettivi sul clima, il settore aerospaziale europeo ha intanto chiesto aiuto all’Unione europea.