Voli, mille miliardi di fatturato

nonostante guerre e crisi

Volerà ad altissima quota, salvo avvenimenti eccezionali, il fatturato del trasporto aereo commerciale nel mondo. Nel 2026 toccherà la soglia record di 1.008 miliardi di dollari, ovvero 862 miliardi di euro, pari a un incremento del +4,6% sul 2025.

È la stima elaborata da Iata, che ha previsto anche un utile operativo di 72,8 miliardi di dollari (63 miliardi di euro) in aumento del 5,2%. sullo scorso anno ed un volume di almeno 5,2 miliardi di passeggeri nel mondo.

Gli analisti di Iata evidenziano che i risultati finanziari e operativi denotano una buona reattività del settore nonostante i venti di guerra, le instabilità geopolitiche e i ritardi nelle consegne di nuovi aeromobili che continuano a rappresentare incognite di rilievo.

Raggiungerà livelli record anche la voce dei ricavi derivanti dalla vendita della biglietteria, che quest’anno dovrebbe superare i 750 miliardi di dollari (641 miliardi di euro), pari a un incremento sul 2025 del +4,8%.

In questa autentica escalation di produttività, l’indice più performante sarà sicuramente il load factor, la capacità di riempimento dei posti a bordo, che quest’anno toccherà la cifra record dell’83,8%. Un prezioso supporto operativo a questo risultato sarà possibile grazie all’utilizzo sempre più frequente e mirato dell’Ai, che permetterà alle compagnie aeree di gestire al meglio flotte, rotte e frequenze dei collegamenti più redditizi.

Tra le regioni del mondo che contribuiranno maggiormente alla crescita del trasporto aereo commerciale figurano l’Asia-Pacifico, in forte ripresa soprattutto nei bacini di enormi potenzialità, come Cina e India, il Medio Oriente e il Nord America.

Per quanto concerne l’Europa, la previsioni di Iata tracciano un buon andamento per il traffico regionale interno, che dovrebbe generare un utile operativo di 14 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro) e una crescita complessiva del traffico del +3,8%.