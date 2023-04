Voli, ondata di scioperi da Heathrow ai piloti spagnoli

Non è solo l’Italia, come raccontato pochi giorni fa, la protagonista di un’ondata di scioperi tra aprile e maggio, che rischia di mettere in ginocchio il trasporto aereo. Anche in Europa, infatti, sono stati annunciate importanti mobilitazioni: dall’aeroporto di Heathrow a Londra allo sciopero dei piloti di Air Europa in Spagna – passando per l’odierna protesta dei lavoratori delle ferrovie in Germania – fino alle sollevazioni dei lavoratori dello scalo di Glasgow.

5.000 voli a rischio a Londra

A Londra, il personale di sicurezza dell’aeroporto di Heathrow ha annunciato una serie di mobilitazioni per il mese di maggio che potrebbero provocare la cancellazioni di migliaia di voli. La protesta va avanti da tempo e i lavoratori hanno già incrociato le braccia altre volte: l’ultima è avvenuta tra il 31 marzo e la settimana di Pasqua con scioperi a intermittenza per circa 10 giorni.

Ora il sindacato Unite ha indetto un altro sciopero di 8 giorni che interesserà tutto il mese di maggio, reiterando la richiesta di aumenti salariali adeguati alla crescita del costo del vita.

Le giornate da segnare sul calendario sono dal 4 al 6, il 9-10, dal 25 al 27 maggio: in queste giornate saranno circa 1.400 i lavoratori che aderiranno allo sciopero. Ma la mobilitazione dovrebbe interessare solo il Terminal 5 di Heathrow, ovvero la casa di British Airways.

Secondo l’analisi di Cirium – citata dal magazine Simple Flying, sono a rischio circa 5.128 voli operati in queste giornate presso il Terminal 5 – la metà di questi sono collegamenti di British – e le compagnie aeree tenderanno a sacrificare alcune rotte domestiche e a corto raggio, garantendo invece i voli long haul.

Le date scelte sono particolarmente delicate perché a maggio è il mese in cui iniziano a decollare i numeri dei passeggeri. Nel Regno Unito, inoltre, il 6 maggio 2023 sarà un giorno molto particolare perchè è fissata la cerimonia d’incoronazione del Re Carlo e a Londra si prevede un afflusso record di visitatori.

Lo sciopero dei piloti Air Europa

In Spagna, invece, la Sepla (sindacato spagnolo dei piloti di linee aree) ha convocato lo sciopero per i dipendenti Air Europa nei giorni 1,2,4 e 5 maggio. La protesta interesserà tutte le basi aeroportuali iberiche.

La sigla sindacale ha sottolineato che la decisione dei piloti è una risposta ” alla tensione e al conflitto lavorativo provocato dai vertici della compagnia che stanno, attraverso le loro proposte di nuovi contratti, attaccando i diritti acquisiti dia piloti”.

I piloti di Air Europa si sentono discriminanti dalla compagnia aerea, perchè “sono gli unici ad essere presi di mira dall’impresa con una compressione dei diritti. Non ci arrendiamo perchè sarebbe una scelta irresponsabile per il futuro professionale e personale della nostra categoria”, sottolinea la nota del sindacato.

Glasgow rischia il caos estivo

E ancora il tema del rinnovo dei contratti e degli aumenti salariali è al centro elle prossime proteste annunciate dal sindacato Unite in Scozia per quanto riguarda l’aeroporto di Glasgow. I lavoratori hanno rifiutato la protesta di aumento salariale della società di gestione dello scalo scozzese e sono pronti a votare per l’avvio delle mobilitazioni.

Le date e le modalità degli scioperi sono ancora tutte da decidere, proprio perchè passeranno attraverso il referendum indetto tra tutti i dipendenti dello scalo. Unite, però, ha già minacciato la possibilità di che si vada verso “un’estate di caos per il trasporto aereo a Glasgow”.

Le proteste di oggi in Italia e Germania

Veniamo ad oggi, però: l’Italia vede lo sciopero generale di 24 ore proclamato da Cub che coinvolgerà il personale degli aeroporti: i più colpiti saranno gli scali milanesi di Malpensa e Linate e quelli di Fiumicino e Ciampino a Roma.

Oltralpe, invece, in Germania sciopera sempre oggi il sindacato Evg dei treni e dei trasporti in generale. La sigla Evg rappresenta 50 società di trasporto ferroviario, compresa Db Bahn, e la sua mobilitazione è in vigore dalle 3.00 alle 11.00 del mattino. Sebbene sia uno sciopero ferroviario, le ripercussioni si avranno anche sul trasporto aereo. In Germania infatti è molto diffuso il modello intermodale aereo+treno (Db Bhan ha molte connessioni su ferro con Lufthansa ed è il primo e unico partner intermodale dell’alleanza di compagnie aeree Star Alliance).