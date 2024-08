Voli Sardegna, nuovo bando per la continuità su Alghero

Non c’erano state offerte nella prima gara per la continuità territoriale in Sardegna con Alghero. Mentre invece sono state assegnate le rotte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Olbia-Milano Linate ad Aeroitalia e Olbia-Roma Fiumicino a Volotea.

La Commissione Europea ha ora pubblicato le due nuove procedure di gara aperta per l’affidamento in esclusiva per le tratte Alghero-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino con una nuova base d’asta. Le compagnie aeree hanno a disposizione 60 giorni per presentare le proprie offerte.

L’assessorato dei Trasporti ha aumentato notevolmente le risorse a disposizione. Il tutto è stato possibile grazie all’indizione repentina della nuova gara a procedura aperta (e non di emergenza), che ha permesso di aumentare le basi d’asta con incrementi del 46% e del 68%.

«Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, abbiamo incrementato notevolmente le risorse per rendere più attrattivi i collegamenti in continuità territoriale per Alghero – ha commentato l’assessore regionale dei Trasporti Barbara Manca – Tutto questo è stato possibile grazie a un importante lavoro di tutto l’assessorato che ha lavorato in modo rapido ed efficiente per pubblicare una gara con procedura aperta che ci ha consentito di mettere in campo risorse molto più importanti di quelle che avremmo potuto impiegare in caso di procedura d’emergenza che consente un rialzo massimo della base d’asta del 10%».

E ha aggiunto: «Grazie a questo sforzo e al ruolo di massima collaborazione garantita dalle altre istituzioni coinvolte, ministero dei Trasporti e Commissione Europea, ora abbiamo a disposizione 4 milioni di euro in più per incentivare le compagnie aeree a presentare la propria offerta e garantire la continuità territoriale anche sui collegamenti di Alghero. Sono stati tanti gli attacchi ricevuti in queste settimane, ma noi abbiamo continuato a lavorare con serenità e lucidità, consapevoli di aver messo in campo tutti gli strumenti a disposizione per mettere in sicurezza la mobilità aerea dei cittadini sardi. Per quanto riguarda Alghero sapevamo di partire con un margine di svantaggio, essendo lo scalo di Fertilia meno attrattivo in termini di flussi di passeggeri, ma abbiamo operato in modo analitico e per arrivare a questo risultato. Ora i vettori hanno 60 giorni di tempo per presentare le proprie offerte e siamo molto fiduciosi che con queste basi d’asta le gare non andranno deserte».

LE DUE NUOVE PROCEDURE NEL DETTAGLIO

Alghero-Milano Linate: È stata pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, la procedura di gara per l’affidamento in esclusiva del servizio aereo di linea Alghero-Milano Linate e viceversa, per il periodo dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025, con compensazione finanziaria massima da assumere a base d’asta pari a euro 3.460.361,77 al netto dell’Iva (pari a euro 3.806.397,95 Iva compresa al 10%). Nel precedente bando la base d’asta era di euro 2.053.007,16 Iva esclusa (pari a euro 2.258.307,88 Iva compresa). L’incremento percentuale della stessa è stata di +68,6%.

Alghero-Roma Fiumicino: È stata pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, la procedura di gara per l’affidamento in esclusiva del servizio aereo di linea Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025, con compensazione finanziaria massima da assumere a base d’asta pari a euro 7.231.446,97 al netto dell’Iva (pari a euro 7.954.591,67 Iva compresa al 10%). Nel precedente bando la base d’asta era di 4.950.746,34 Iva esclusa (pari a euro 5.445.820,97 Iva compresa). L’incremento percentuale della stessa è stata di +46,1%.