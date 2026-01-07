Volotea potenzia il network italiano e apre la base di Montpellier

Per Volotea un inizio del nuovo anno all’insegna di nuovi collegamenti operativi tra le piccole e grandi città europee.

Si comincia con la nuova rotta operativa tra Ancona e Madrid, attiva già durante le festività natalizie 2025 e nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre, con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì).

Con questo nuovo collegamento, salgono a tre le destinazioni internazionali servite da Volotea dallo scalo marchigiano, insieme a Parigi Orly e Barcellona, entrambe operate due volte a settimana. A completare l’offerta da Ancona anche i collegamenti nazionali verso Catania e Olbia.

LA NUOVA ROMA-OVIEDO

La rotta tra Roma Fiumicino e Oviedo, nelle Asturie, sarà operativa a partire dal prossimo 31 marzo, con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì e sabato – e un’offerta complessiva di oltre 32mila posti in vendita per tutta la stagione.

Il nuovo collegamento rafforza la presenza di Volotea a Roma e testimonia l’impegno della compagnia nel favorire la connettività tra l’Italia e le regioni della Spagna meno collegate. Tra le novità previste da Volotea per il 2026 su Roma Fiumicino, anche un collegamento speciale pensato per gli appassionati di sport: in occasione del match Francia-Italia del Torneo 6 Nazioni, in programma il 22 febbraio allo Stadio Pierre-Mauroy di Lille, la compagnia opererà una rotta dedicata tra lo scalo romano e quello francese con voli di andata il 21 febbraio e ritorno il 24 febbraio 2026.

Per l’anno prossimo sono quindi nove le destinazioni disponibili da Roma Fiumicino: una in Italia (Olbia), sei in Francia (Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes, Nantes e Strasburgo), e due in Spagna (Bilbao e Oviedo – novità 2026).

NUOVE ROTTE DALLA TOSCANA E BASE A MONTPELLIER

La regione annuncia due nuovi collegamenti internazionali: dal 21 settembre 2026 decollerà il nuovo volo da Firenze verso Oviedo, mentre dal 6 novembre 2026 sarà possibile volare da Pisa a Tolosa. Entrambe le rotte saranno operate con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Con l’inizio delle vendite per la stagione invernale, Volotea annuncia anche l’apertura della base numero 20 a Montpellier, Francia, da qui partiranno nell’inverno 2026 quattro nuove rotte verso Francia e Spagna, portando così a 12 il totale dei collegamenti attivi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Volotea