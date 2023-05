Volotea potenzia la summer: più voli da Sicilia e Sardegna

Raffica di nuove rotte di Volotea da Sardegna e Sicilia per la Summer 2023. Dal 26 maggio disponibili i nuovi voli della compagnia spagnola da Olbia per Firenze, la Francia – Marsiglia, Nizza e Parigi Orly – e la Spagna – Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia – senza dimenticare l’avvio della nuova tratta per Tolosa, inaugurata qualche giorno fa.

Sempre dal 26 maggio da Catania sarà operativa la rotta per Nantes, ogni lunedì e venerdì, e da Palermo per Tolosa, tutti i martedì e venerdì. Inoltre, dal capoluogo siciliano sarà disponibile dal primo luglio il volo per Santorini, ogni lunedì e giovedì. Novità anche da Venezia: dal Marco Polo decollerà dal 25 maggio il volo per Oviedo, il lunedì e il giovedì. Una tratta che si aggiunge agli altri 20 collegamenti già attivi, fra Italia, Grecia, Francia e Spagna

In Costa Smeralda, Volotea si classifica al primo posto al per numero di destinazioni collegate: 28 tratte, 14 in Italia e 14 all’estero. Non va dimenticato che Volotea vola tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale, per soddisfare al meglio le esigenze di spostamento delle comunità locali. Proprio per far fronte alle esigenze di più intenso traffico, per la Summer 23 la compagnia a Olbia ha ampliato la sua flotta, che passa da 2 a 3 aeromobili Airbus 320 da 180 posti.

«Con l’inaugurazione della tratta Olbia-Lille, attivata un mese fa, e le novità, salgono a 10 le nuove rotte lanciate da Volotea dalla Costa Smeralda – sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea – Grazie ai nostri collegamenti, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali 10 destinazioni in Francia e 4 in Spagna, senza dimenticare le 14 città italiane. Siamo anche lieti di poter finalmente inaugurare il volo Venezia–Oviedo, grazie al quale i passeggeri in partenza dal Veneto potranno raggiungere il capoluogo asturiano e rimanere incantati dall’arte e dal suo patrimonio storico».