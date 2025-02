VRetreats avanza: entra il 5 stelle Palazzo Gattini di Matera

È Palazzo Gattini di Matera il nuovo cinque stelle che va ad arricchire la collezione VRetreats, brand di hôtellerie di Voihotels parte del Gruppo Alpitour, votato agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy, con l’obiettivo di ridisegnare il concetto di lusso non più fine a se stesso ma come chiave di accesso alla bellezza del nostro Paese.

Nato nel 2021, VRetreats vanta nove hotel di charme e dimore storiche dalla forte personalità presenti in tutta Italia. Nicola Benedetto, storico proprietario di Palazzo Gattini, ha commentato: «Matera ha vissuto stagioni straordinarie con i colossal del cinema e con l’anno da Capitale europea della cultura, ma ora è giunto il momento di consolidare questo successo con una vera cultura dell’accoglienza. Il turismo di lusso ha bisogno di servizi impeccabili e di una ristorazione all’altezza della storia e del prestigio della città. Spero che questo sia solo l’inizio di una nuova era per Matera, capace di valorizzare la sua unicità con professionalità e visione a lungo termine».

«L’ingresso di Palazzo Gattini nella collezione VRetreats sottolinea il nostro impegno a valorizzare le gemme del nostro Paese, come Matera, tra le prime città del sud per numero di presenze straniere e in costante crescita negli ultimi anni per arrivi e presenze nazionali», ha affermato Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels.

Si aggiunge poi una novità che arriva da Neos, sempre parte di Alpitour, che arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre.

Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos, ha aggiunto: «Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del centro e sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico».

