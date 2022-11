Vueling, da marzo 2023 voli nostop da Roma e Firenze per Bilbao

Si potenzia il network di collegamenti dall’Italia verso la Spagna targati Vueling: da marzo 2023, infatti, la compagnia aerea avvierà voli diretti da Roma Fiumicino e Firenze per Bilbao. I collegamenti verranno operati due volte a settimana di martedì, sabato e domenica.

Nello specifico, da domenica 26 marzo 2023 i passeggeri provenienti dall’aeroporto di Firenze potranno volare per Bilbao tutti i martedì e le domeniche, con una frequenza giornaliera. La rotta per la capitale basca, rinnovata dopo una felice stagione estiva, è la terza per la Spagna dall’aeroporto di Firenze e si aggiunge a quelle di Barcellona e Madrid.

Dall’hub di Roma Fiumicino, invece, i voli diretti per Bilbao saranno disponibili a partire da sabato 1° luglio 2023 e verranno operati una volta al giorno ogni martedì e sabato. La rotta si unisce all’importante offerta di Vueling verso la Spagna, che comprende nove destinazioni con gli aeroporti di Malaga, Alicante, Barcellona, Ibiza, Gran Canaria, Minorca, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia.

Jordi Pla Pintre, network director di Vueling, ha spiegato: «Vueling continua a estendere la sua rete: nello specifico, sta lavorando per connettere la Spagna e i Paesi Baschi al resto del mondo, in particolare all’Italia. Qui, l’interesse per la regione e per la capitale Bilbao è cresciuto molto negli ultimi anni: Vueling è quindi ben felice di accogliere le richieste dei suoi passeggeri e collegare una delle mete del nuovo e ritrovato turismo».