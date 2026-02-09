Vueling, stop ai licenziamenti degli assistenti di volo
Torna il sereno nei cieli di Vueling. Scongiurati i licenziamenti per gli assistenti di volo, dopo l’accordo raggiunto dai sindacati al ministero del Lavoro.
“Siamo soddisfatti di poter offrire al personale più di un’alternativa, compresa la possibilità di continuare a lavorare”, hanno annunciato in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Anpac, in merito all’intesa trovata con la compagnia spagnola.
Nel 2025 il vettore aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per 84 assistenti di voli, impiegati presso la base di Roma Fiumicino.
“Con l’intesa – spiegano ancora le organizzazioni sindacali – è previsto un pacchetto di misure per chi optasse per un’uscita volontaria. Tra queste un incentivo economico pari a 22 mensilità oltre all’indennità di mancato preavviso e, unitamente a questo pacchetto, la possibilità di essere assunti presso altre basi spagnole della compagnia. C’è anche la possibilità di essere trasferiti presso la base di Firenze con un pacchetto di incentivi economici dedicato”.