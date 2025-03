Welcome Travel, cosa aspettarsi dalla convention di Casablanca

Destinazione Marocco. Ai blocchi di partenza “Casablanca connAction“, The Event Welcome Travel Group 2025, in programma dal 4 al 7 aprile. Con oltre 2.600 agenzie di viaggi affiliate, il network italiano si prepara al più grande evento della distribuzione turistica organizzata mai realizzato in una destinazione estera. Saranno oltre 1.500 i partecipanti, tra agenti di viaggi Welcome e Geo e Partner commerciali.

Un evento straordinario, reso possibile grazie alla partnership con Alpitour World, Costa Crociere, Moroccan National Tourism Office, Neos e Royal Air Maroc, affiancati dai principali partner del Network. Questi i Top Partners: Allianz Partners, per il segmento assicurativo e di assistenza, Ita Airways, per il trasporto aereo, Mastercard, per i pagamenti digitali del travel, e Trenitalia, per il trasporto ferroviario. Inoltre, saranno presentii partner commerciali di riferimento del Network, dal mondo leisure, vettori e servizi.

Casablanca, città dal fascino multiforme con la sua vivace cultura, la sua storia e i suoi scenari suggestivi, sarà il set ideale per un momento d’incontro all’insegna delle connessioni e dell’azione (ConnAction), con uno sguardo rivolto all’evoluzione e all’interpretazione dei nuovi trend di mercato.

Il Network, insieme ai suoi agenti di viaggio, i partner e i più autorevoli player del settore, esploreranno tutte le possibili sinergie per raggiungere risultati sempre più ambiziosi, anticipando e interpretando le tendenze, le esigenze e le aspettative della Travel Industry. L’appuntamento sarà un’occasione non solo per festeggiare, ma anche per consolidare i rapporti interni ed esterni alla rete e per condividere la visione del Network.

Per il 2025, nonostante un panorama internazionale ancora instabile, il Network sta già registrando una crescita delle prenotazioni Leisure pari al +12% rispetto al 2024, numeri trainati dall’advance booking sull’estate e dai ponti di primavera, che quest’anno offrono ottime opportunità di vacanza.

«Siamo orgogliosi di poter condividere con gli agenti di viaggio e i nostri partner questo momento così importante per la nostra rete – sottolinea Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – Casablanca connAction non rappresenta solo un punto strategico di svolta per le agenzie del Network, ma traccia anche un percorso innovativo per l’intero mercato del turismo e della distribuzione organizzata. Realizzare un evento di tale portata è stato possibile esclusivamente grazie alla preziosa collaborazione dell’Onmt e di tutti i nostri partner, a dimostrazione che uniti possiamo anticipare le tendenze e costruire insieme il futuro della nostra Industry».