Wizz Air lancia la rotta Venezia-Jeddah

- NIENTE DI PERSONALE -Lavoratori in fuga dal #turismo : già 50mila addetti in meno in primavera. Appello dell’industria dei viaggi al governo. E il #Mitur apre un tavolo “di crisi”Clicca qui 🔗 per lo sfogliabile online www.calameo.com/books/000282683f2900f5cde40