Wizz Air, più voli da Sharm in risposta alla crisi in Medio Oriente

Statement di Wizz Air in risposta al caos voli legato alla guerra nel Golfo. Le rotte da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l’Arabia Saudita rimangono sospese fino al 7 marzo incluso, conferma la compagnia. E fa sapere che “si sta attivando per supportare i clienti i cui piani di viaggio hanno subito interruzioni”.

Il vettore sta di fatto predisponendo “opzioni di riprotezione per aiutare i passeggeri a raggiungere le destinazioni originarie non appena le condizioni lo permetteranno, collaborando strettamente con le autorità aeronautiche e i partner aeroportuali per garantire finestre operative e rotte sicure”.

Nel frattempo, Wizz Air ha previsto – a partire dal 6 marzo – un aumento di capacità verso Sharm El Sheikh da alcune delle sue maggiori basi europee: Roma Fiumicino, da 11 a 18 voli; Milano Malpensa, da 6 a 11 voli;Budapest, da 3 a 10 voli; Londra Luton, da 4 a 8 voli; Sofia, da zero a 3 voli.Collegamenti supplementari che, a detta del vettore, creano “ulteriori opzioni per i passeggeri colpiti dalla sospensione dei servizi diretti da e per Israele”.

La compagnia ringrazia, infine, i clienti “per la pazienza e la comprensione” e si impegna a “ripristinare i servizi originali non appena sarà sicuro farlo, offrendo nel contempo soluzioni alternative”.