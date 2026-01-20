Wttc, Gloria Guevara torna presidente

Gloria Guevara torna alla guida del World Travel & Tourism Council. Già a capo del Wttc dal 2017 al 2021, assumerà il ruolo di presidente e ceo dell’organizzazione: «Sono onorata di tornare al Wttc dopo l’anno di maggior successo nella storia del settore».

«L’obiettivo – ha annunciato Guevara – è sbloccare il potenziale, gli investimenti, la crescita e l’occupazione nel settore, ma anche ricostruire un Wttc più forte e consolidare il coinvolgimento dei nostri membri, oltre a garantire che l’istituzione continui a fornire ricerca, advocacy e servizi di livello mondiale».

Ex Segretario di Stato messicano per il Turismo, Gloria Guevara ha fatto parte di istituzioni prestigiose, tra cui quella di consulente del ministro del Turismo dell’Arabia Saudita. Siede inoltre nei consigli di amministrazione di diverse aziende del settore, tra cui Amex Global Business Travel e Hsbc Mexico.

Descritta nel comunicato stampa ufficiale di Wttc come una “figura influente nel settore del turismo”, è particolarmente nota per il suo approccio collaborativo tra stakeholder pubblici e privati. Alla scadenza del suo precedente mandato, Julia Simpson aveva preso il suoposto. Simpson era assente dall’ultimo vertice Wttc a Roma nel settembre 2025 a causa di problemi di salute. Guevara aveva quindi assunto la presidenza ad interim e la supervisione del congresso.

Il Wttc, intanto, ha annunciato che 15 nuove aziende sono attualmente in procinto di aderire, insieme ad organizzazioni che stanno rientrando.