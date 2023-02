Wttc, Parigi guida la riscossa turistica delle capitali europee

Con oltre 37 miliardi di euro di introiti turistici, è Parigi a guidare la forte ripresa delle capitali turistiche europee: lo ha stabilito il nuovo rapporto del World Travel & Tourism Council (Wttc) incentrato sulle performance economiche delle capitali turistiche in Europa, Parigi, Londra, Berlino, Roma e Madrid, emergono infatti concreti segnali di ripresa dell’impatto economico dei viaggi e del turismo.

Il rapporto sull’impatto economico delle metropoli del vecchio continente, curato da Wttc, sponsorizzato da Visa in collaborazione con Oxford Economics, ha analizzato indicatori chiave come il contributo di viaggi e turismo al Pil, i livelli d’occupazione e la spesa dei viaggiatori. Ebbene, il report mostra che se nel 2019 il settore dei viaggi e del turismo ha contribuito per oltre 83,5 miliardi di euro alle economie delle cinque capitali europee, lo scorso anno questo contributo è stato solo del 15% inferiore al 2019 attestandosi su quasi 71 miliardi di euro.

Parigi sta mostrando la ripresa più forte tra le cinque principali capitali, mentre le altre quattro si sono state su livelli di recupero dal 18% al 30% inferiori al 2019, dimostrando recuperi leggermente più lenti rispetto alla capitale francese.

Nella capitale francese, il contributo del Pil del settore nel 2019, era stato di 38 miliardi di euro mentre nel 2022 è risalito a solo il 6% al di sotto dei livelli pre pandemia a circa 37,5 miliardi di euro.

Nel dettaglio, poi, il contributo del Pil del settore a Londra, sempre nel 2022, vale quasi 15 miliardi di euro, mentre a Berlino il contributo del turismo all’economia della città è stato di oltre 7,7 miliardi di euro nel 2022 (-15% rispetto al 2019), seguita da Madrid con un contributo pari a circa 5,5 miliardi di euro, mentre a Roma la ripresa delle performance economiche appare ancora lenta con 7 miliardi di euro, pari a un 30% in meno rispetto ai livelli pre pandemia del 2019.

Al di là dei meri dati statistici, per Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc: «I viaggiatori stanno tornando a Parigi, Londra, Berlino, Madrid e Roma e in particolare i viaggi d’affari sono in costante crescita. La graduale riapertura della Cina, poi, sta riportando flussi di visitatori nelle grandi città di tutta Europa fornendo un enorme impulso sia all’economia che alla creazione di posti di lavoro. Ed è fondamentale che i governi nazionali e locali continuino a riconoscere l’importanza dei viaggi e del turismo per le economie, i posti di lavoro e le imprese locali e nazionali».

E a proposito di occupazione, il Wttc ricorda che poco prima della pandemia nelle cinque metropoli del Vecchio Continente, si erano censiti oltre 976.000 posti di lavoro nei viaggi e nel turismo; nel 2020 il numero di posti di lavoro nelle cinque capitali era purtroppo crollato del 41% a poco più di 580.000 posti di lavoro e l’’anno successivo, il numero di posti di lavoro era tornato ad aumentare del 13% attestandosi su 654.000 posti di lavoro. Lo scorso anno, il numero di posti di lavoro è tornato a crescere sensibilmente con un tasso del +23% toccando gli 807.000 posti di lavoro, ovvero solo il 17% in meno rispetto al totale combinato nel 2019. In tale ottica Parigi presenta attualmente il più grande mercato del lavoro nei viaggi e nel turismo delle cinque capitali con quasi 322.000 posti di lavoro.