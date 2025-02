A Bergamo apre l’elegante hotel Radisson Blu ChorusLife

Radisson Hotel Group debutta a Bergamo con il nuovo Radisson Blu Bergamo ChorusLife. L’hotel è a pochi minuti dal centro storico di Bergamo, è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, ed è vicino ai famosi laghi lombardi e alle Alpi Orobie.

A fare da cornice alla struttura, il nuovo ChorusLife Smart District, che offre negozi, caffetterie, un’arena per spettacoli e una spa; dall’hotel gli ospiti possono facilmente raggiungere la funicolare per vistare la Città Alta, famosa per le Mura Veneziane, patrimonio dell’Unesco, e la sua affascinante architettura medievale. Nelle vicinanze, lo stadio Gewiss dell’Atalanta rappresenta una meta imperdibile per gli appassionati di sport.

Il Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife ha 107 eleganti camere e suite, con viste sulla Città Alta o sul ChorusLife District, le camere sono caratterizzate da un design moderno.

Il rooftop restaurant all’interno dell’hotel accompagna gli ospiti in un viaggio gastronomico, con panorami a 360 gradi sulla città offrendo una cucina italiana con un tocco contemporaneo per pranzo cena, oltre ad una colazione a buffet. Presente anche un Lounge Bar, con una terrazza all’aperto.

Per il settore business, l’hotel mette a disposizione spazi moderni spazi per meeting ed eventi, che si estendono su 373 metri quadrati e comprendono sette sale flessibili. Ogni spazio è dotato di tecnologia audiovisiva all’avanguardia, illuminazione ambientale e soluzioni eco-friendly, offrendo l’ambiente ideale per eventi aziendali o sociali.

Chema Basterrechea, global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di portare il marchio Radisson Blu a Bergamo, espandendo la nostra presenza in Italia e introducendo la nostra ospitalità di livello mondiale in questa città vivace. Con il suo mix di storia, cultura e innovazione, Bergamo è il luogo ideale per il nostro brand di punta Radisson Blu. Siamo orgogliosi di segnare questa importante tappa con l’apertura del nostro tredicesimo hotel in Italia e il primo a Bergamo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Radisson Hotel Group