A Cuneo l’ennesima agenzia fantasma: clienti beffati

Tra la beffa e il mistero si sta consumando l’ennesima vicenda di una truffa ai danni di clienti di un’agenzia di viaggi. Stavolta la storia si svolge a Cuneo, dove nell’adv Viaggi&Emozioni in Corso Giolitti da giorni sulla porta d’ingresso chiusa è appeso un cartello con la scritta «Nel mese di gennaio si riceve solo su appuntamento» e un numero di telefono.

Purtroppo a quel numero non risponde nessuno. Decine di clienti che avevano acquistato un pacchetto di viaggio in Cina, Messico, Vietnam o semplici soggiorni in Sicilia e Calabria, versando decine di migliaia di euro di acconti non hanno più notizie della titolare che – secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa – avrebbe affidato tutte le pratiche a un tour operator che però nega ogni coinvolgimento.

Il paradosso è che da una ricerca su Google, l’attività di quella agenzia risulta chiusa definitivamente. .Al momento non risultano denunce ufficiali alle forze dell’ordine, ma ora alcuni clienti si sono rivolti agli sportelli del Comitato Difesa Consumatori, per informarsi e ricevere assistenza legale, mentre altri si stanno consultando con i loro avvocati.

Tra i clienti, c’è anche chi avrebbe scoperto che nonostante avesse pagato il viaggio, in realtà non aveva i biglietti validi per partire. Tutti clienti con lo stesso epilogo: soldi versati per acconti o saldi ma zero vacanze.

Ad oggi non si sa nemmeno se l’agenzia di viaggi abbia un fondo di garanzia, un’assicurazione o fidejussioni bancarie. Di certo di questo misterioso caso di vacanze truffe, svelato dal quotidiano, se ne occuperà presto la magistratura.