A Itb arriva Sustour, il misuratore di sostenibilità dei pacchetti turistici

Sarà presentato all’Itb di Berlino il progetto Sustour finanziato dall’Ue-Cosme per consentire ai tour operator e agenzie di viaggi di monitorare i propri pacchetti di viaggio all’insegna dell’alta sostenibilità e del basso impatto ambientale. Si tratta di una serie di strumenti che consentiranno di soddisfare le nuove esigenze della clientela sempre più alla ricerca di offerte di viaggio e pacchetti di soggiorno sostenibili e quindi di migliorare le loro performance operative.

Allo stand Sustour 216 nel padiglione 4.1b, gli operatori potranno prendere visione del progetto Sustour che consta di tre strumenti: il Plastic Reduction Toolkit, ovvero un kit di strumenti di gestione della plastica forniti ai tour operator e ai loro fornitori di servizi (vedi alberghi, villaggi) con una guida pratica e di facile comprensione per passare a un ambiente più sostenibile, con una serie di alternative alla plastica monouso. Il toolkit include, tra l’altro, 11 “passaggi decisionali” per la riduzione della plastica nel contesto di diversi ambiti di attività, con grafici di valutazione sull’impatto delle varie alternative alla plastica, le procedure operative standard per implementare le alternative più sostenibili alla plastica e manuali di avviamento per una “vacanza senza inquinamento da plastica”.

Il secondo strumento è il Carmacal, ovvero il calcolatore dell’impronta di carbonio sui viaggi, un misuratore che consente al tour operator o agente di viaggi di monitorare l’impatto del carbonio nei vari servizi turistici erogati alla clientela, dal trasporto verso la destinazione, ai transfer locali, dall’alloggio ai vari intrattenimenti inclusi nel pacchetto di viaggio. Carmacal è stato aggiornato proprio in questi ultimi mesi per renderlo più intuitivo e facile da usare da parte di t.o. e adv.

Infine, terzo strumento previsto nel progetto Sustour, è l’Activity Codes of Best Practice, una raccolta di parametri e standard di sostenibilità per le varie tipologie di turismo che tour operator e agenzie di viaggi potranno condividere con i loro vari fornitori. Un vademecum che contiene ben 36 diversi codici di riferimento.

Per Frank Oostdam, presidente di Ectaa: «La sostenibilità può essere spesso di difficile attuazione, soprattutto per le medio piccole imprese di viaggi. Questi nuovi strumenti del progetto Sustour consentiranno a molti tour operator e adv di integrarsi meglio e aiuterà gli stessi consumatori a fare scelte migliori».

La presentazione ufficiale di Sustour è programmata per il 7 marzo alle 16.30 e offrirà una panoramica del progetto, con l’illustrazione delle certificazioni di sostenibilità previste per le imprese turistiche e una dettagliata illustrazione dei toolkit sviluppati.