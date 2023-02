A Itb India i trend del turismo asiatico con L’Agenzia di Viaggi partner

Tutti i principali trend turistici dell’Asia, con un focus sul Mice e sulla travel technology andranno in scena all’Itb India, che si svolgerà al Jio World Convention Center di Mumbai dal 26 al 28 aprile, con L’Agenzia di Viaggi Magazine di nuovo media partner per l’Italia.

Sono attesi oltre 100 leader del settore, tra i principali player dell’industria dei viaggi per oltre 80 sessioni di seminari e conferenze programmate. Si dibatteranno le tendenze e le criticità del mondo dei viaggi e vacanze nella regione asiatica e, in particolare, in quella indiana che da sola conta un bacino di decine di milioni di viaggiatori. Lo slogan scelto per questa edizione del rilancio è “Connecting You to the Indian Travel Market“.

«L’Asia meridionale – ha osservato Sonia Prashar, vice direttore generale della Camera di commercio indo-tedesca – è uno dei più grandi mercati globali di viaggi in uscita. Tutte le proiezioni mostrano una ripresa dinamica della domanda al punto che i viaggi raggiungeranno i livelli pre pandemia nel 2024 e li supereranno nel 2025. Le piattaforme di scambio di conoscenze come Itb India Conference sono fondamentali per comprendere e sfruttare questa crescita».

Di particolare interesse, le due grandi sessioni dedicate al Mice e al Travel Tech che saranno ospitate al Knowledge Theatre e che accoglieranno aziende e player di grande richiamo tra i quali Amadeus-India, Norwegian Cruise Line, Site India, Indian Promotion and Convention Bureau, MakeMyTrip.

Nel dettaglio, il Mice Show India si concentrerà sui viaggi aziendali e sarà il marketplace dove verranno presentate le soluzioni B2B innovative per riunioni, eventi e incentivi. I relatori forniranno una visione completa del mercato Mice indiano per il 2023, con nuovi scenari sui viaggi incentive e strategie innovative per l’ottimizzazione dei programmi di viaggio.