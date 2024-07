AAA risparmio cercasi:

l’estate italiana per Federturismo

È un’Italia che piace sempre di più agli stranieri anche in estate. Prevista una crescita del 5% rispetto al 2023, in base alle stime di Federturismo, che, in generale, si attende un incremento di 1,5 milioni di turisti e di 3 milioni di pernottamenti.

Anche gli italiani, +2%, dimostrano di non rinunciare alle vacanze, nonostante inflazione e rincari. Cambia però il trend del viaggio dei connazionali, che per risparmiare hanno fatto maggior ricorso all’advanced booking e alla formula del buy now pay later. Inoltre, hanno accorciato il periodo di soggiorno: un italiano su tre ha scelto i mesi meno cari di giugno e settembre e strutture più economiche, optando per un approccio basato su lentezza e sostenibilità, evitando le mete turistiche più affollate.

Il prodotto più venduto? La crociera non ha rivali in agenzia, mentre gli hotel restano l’alloggio più ricercato (45%), nonostante un interesse in aumento per case in affitto (30%) e i viaggi in camper (6%).

Il mare resta la località di vacanza per eccellenza: svettano Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Balzo in avanti della montagna, +2% rispetto a un anno fa, a causa delle alte temperature, soprattutto a luglio. E chi scappa dalla canicola si rifugia nel nord Europa: Norvegia, Svezia e Islanda viaggiano ad alto ritmo, con arrivi record e incrementi anche del 22%. Stati Uniti, Giappone e East Africa sono, invece, le destinazioni più richieste da chi dispone di un budget maggiore e ha più tempo a disposizione.

L’apprendistato casalingo rimane comunque in cima alle preferenze degli italiani e la penisola si conferma, a livello europeo, una delle destinazioni più attrattive per gli stranieri. In particolare per gli americani ad alto reddito, i veri protagonisti dell’estate 2024, con il 44% contro il 35% del 2023, seguiti da tedeschi, francesi e britannici. Non solo i turisti Usa sono i big spender nelle località iconiche di Capri, Forte dei Marmi, Portofino, Taormina e Porto Cervo, ma anche il principale mercato di riferimento nelle città d’arte, Roma in primis, dove l’occupazione delle camere sfiora l’85%.