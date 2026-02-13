Abu Dhabi-Dubai in un’ora con i treni veloci Etihad Rail

Etihad Rail collegherà 11 città di tutti e 7 gli emirati, con un treno ad alta velocità che permetterà agli Emirati Arabi Uniti un ulteriore «passo nel futuro».

Il progetto ferroviario ad alta velocità si estenderà per 900 chilometri, attraversando le principali località. Etihad Rail ha confermato le prime tratte della sua rete passeggeri: la fase di apertura riguarda Abu Dhabi, Dubai e Fujairah, creando una dorsale che collegherà i principali centri commerciali del Paese con la costa orientale. L’inizio dei servizi passeggeri è previsto già quest’anno, a cui seguiranno ulteriori tratte e stazioni.

«Sono ora in grado di svelare i primi percorsi che saranno inaugurati nel 2026 – ha dichiarato al The National Azza AlSuwaidi, vicedirettrice generale di Etihad Rail Mobility – Inizialmente, i treni opereranno tra Abu Dhabi e Dubai, i nostri centri commerciali gemelli, e si collegheranno anche con Fujairah, a est. Da questa dorsale, e nel corso del 2026 e oltre, saranno attivati ​​ulteriori percorsi, collegamenti e stazioni. Prevediamo una forte domanda».

TEMPI DIMEZZATI

Si prevede che i tempi di percorrenza saranno di circa un’ora tra Abu Dhabi e Dubai – dimezzati rispetto a ora – e di circa 90 minuti tra Abu Dhabi e Fujairah. I treni viaggeranno a velocità fino a 200 chilometri orari e trasporteranno fino a 400 passeggeri.

Etihad Rail prevede che circa 10 milioni di passeggeri all’anno utilizzeranno il servizio, che opererà sulla linea merci esistente. «La rete ferroviaria degli Emirati Arabi Uniti è stata progettata espressamente per anticipare le esigenze di una nazione in crescita», ha affermato AlSuwaidi. «Le posizioni delle stazioni sono state scelte per integrare i centri abitati esistenti, nonché aree appositamente destinate allo sviluppo futuro. La nostra aspirazione è che la rete stessa funga da stimolo per un’ulteriore crescita».

Etihad Rail sta inoltre lavorando a soluzioni per il primo e l’ultimo miglio che colleghino le stazioni con i servizi di metropolitana e autobus, taxi e ride-hailing, oltre a strutture per biciclette e altri mezzi di trasporto personali. «Il modo in cui le persone raggiungono e lasciano la stazione è importante tanto quanto il viaggio stesso – ha affermato Al Suwaidi – Le persone viaggiano in modi diversi, in orari diversi, e i collegamenti del primo e dell’ultimo miglio devono riflettere la vita reale. Stiamo valutando l’integrazione con i trasporti pubblici, i taxi e i servizi di ride-hailing esistenti».

La foto pubblicata è di proprietà di Etihad Rail