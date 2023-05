Abusivismo in Lombardia, Fto: “Lo Stato supporti la Regione nei controlli”

Il turismo organizzato continua a spingere sull’allarme abusivismo. Fto Confcommercio, durante il consiglio nazionale che ha visto anche la partecipazione dell’assessore al Turismo di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, dichiara come sia importante che «la Regione sia messa in condizione dallo Stato di controllare, individuare le irregolarità e punirle in modo puntuale, nel rispetto di tutti gli operatori che stanno sul mercato in modo onesto».

«Dobbiamo poi evidenziare nuovamente il problema dei rapporti tra il turismo organizzato e le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost. La filiera e gli stessi utenti – ha proseguito Gattinoni – non possono trovarsi in balia di vettori che cambiano continuamente le carte in tavola su tratte e orari, non consentendoci una programmazione e una pianificazione adeguate. Pesa inoltre la carenza di personale sull’incoming, a partire dai buchi negli organici di autisti di pullman e guide turistiche. E sul fronte dei bandi in uscita chiediamo che Palazzo Lombardia tenga in considerazione le peculiarità del comparto che non è fatto solo di grandi aziende, ma soprattutto di piccole e micro-imprese con caratteristiche ed esigenze specifiche».

Fin dal primo giorno di insediamento in assessorato, «ho riempito la mia agenda di appuntamenti con tutti gli operatori del turismo, a tutti i livelli della nostra Regione – ha spiegato Mazzali – Il mio lavoro e la programmazione che mi appresto a fare sarà il riassunto di tutti questi incontri e dei desiderata del mondo che fa turismo in Lombardia. Vogliamo promuovere un turismo di qualità che valorizzi l’offerta di tutte le tipologie di esperienza turistica, con grande attenzione alla destagionalizzazione e al turismo responsabile».