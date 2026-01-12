Addis Abeba, posata la prima pietra del Bishoftu International Airport

Prima pietra per il nuovo aeroporto etiope Bishoftu International Airport, a 40 chilometri da Addis Abeba. L’avvio dei lavori è stato ufficialmente dato dal premier della repubblica federale democratica d’Etiopia, Abiy Ahmed, accompagnato da altri ministri del governo, leader del settore, stakeholder ed esponenti del management di Ethiopian Airlines.

Il nuovo scalo etiope si configura come un progetto di riferimento per Ethiopian Airlines e per l’intera aviazione africana, destinato a facilitare commercio, turismo e interazioni interpersonali all’interno del continente e a livello globale. La prima fase del progetto, il cui completamento è previsto entro il 2030, avrà una capacità di 60 milioni di passeggeri all’anno, mentre a regime, l’aeroporto potrà gestire fino a 110 milioni di passeggeri annui.

Nel corso della cerimonia, il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha presentato il design del nuovo aeroporto e ha evidenziato il completamento con successo del programma di ricollocazione e ripristino dei mezzi di sussistenza per le comunità coinvolte nell’area del progetto.

Nel suo intervento, il primo ministro Abiy Ahmed ha definito la giornata come una tappa fondamentale nel percorso dell’Etiopia verso la modernizzazione e la prosperità. Ha sottolineato come Ethiopian Airlines sia motivo di orgoglio nazionale, non perché priva di sfide, ma per la sua resilienza, la sua capacità di superare gli ostacoli e il ruolo pionieristico svolto per l’aviazione africana. Il primo ministro ha evidenziato che la forza della compagnia risiede nella sua solida cultura aziendale, fondata sulla priorità alla sicurezza, su una leadership guidata da creatività e impegno, su una forza lavoro di oltre 26mila dipendenti che credono nella compagnia come vettore di bandiera, e su un costante investimento nella formazione e nello sviluppo delle competenze.

Commentando l’evento, Mesfin Tasew ha dichiarato: «Questo è un momento di grande orgoglio per Ethiopian Airlines e per l’intera Africa. Con l’avvio della costruzione del Bishoftu International Airport apriamo un nuovo capitolo che ridefinirà l’ecosistema dell’aviazione del continente. Nel celebrare gli 80 anni di attività della compagnia, questo progetto rappresenta un ulteriore traguardo che conferma il nostro impegno nel plasmare il futuro del trasporto aereo africano e nel rispondere alla crescente domanda di servizi passeggeri e cargo. Il nuovo aeroporto di Bishoftu rappresenta un passo fondamentale per colmare il divario infrastrutturale in Africa e un elemento chiave per l’attuazione dell’Area di Libero Scambio Continentale Africana. Ethiopian Airlines è pienamente impegnata nel portare a compimento questo progetto».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ethiopian Airlines