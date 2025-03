Aeroporto di Genova, summer al via: le rotte in programma

L’aeroporto Cristoforo Colombo apre la stagione estiva, al via domenica 30 marzo, con importanti novità in termini sia di nuove rotte, sia di rafforzamento di alcuni importanti collegamenti già attivi. Lo scalo genovese metterà complessivamente a disposizione oltre 1.240.000 posti, registrando un incremento di circa 170.000 posti (+16%) rispetto alla stagione 2024, confermando il proprio trend di crescita.

Nel dettaglio, dal prossimo primo maggio partirà il collegamento con Varsavia operato da Wizz Air. Tre i voli a settimana (martedì, giovedì e sabato) che uniranno per la prima volta Genova alla Polonia. Martedì 17 giugno verrà attivata invece la nuova rotta per Cracovia, con tre voli a settimana in partenza il martedì, il giovedì e il sabato. Confermata, inoltre, quella per Budapest (martedì, giovedì e sabato), avviata nella stagione invernale 2024/2025 sempre da Wizz Air.

Importanti novità anche sul fronte dei collegamenti già attivi. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre i voli per Parigi Orly, operati da Volotea, raddoppieranno da due a quattro frequenze alla settimana, mentre, a partire da metà maggio, saranno cinque i voli a settimana per Barcellona di Vueling. Frequenze che saliranno a sei a luglio e diventeranno giornaliere per agosto, fino alla prima settimana di settembre.

Tornano per la stagione estiva anche i collegamenti stagionali per Manchester, Bucarest e Brindisi, operati da Ryanair, il volo per Copenaghen operato da Sas Scandinavian Airlines e quello estivo di Ita Airways per Olbia, che si affianca a quello di Volotea.

Confermati anche due voli giornalieri su Amsterdam e Monaco (Air Dolomiti e Lufthansa).

La stagione estiva 2025, infine, vedrà la ripartenza dei charter a servizio dei crocieristi, a 3 anni di distanza dall’ultimo servizio. Complessivamente saranno circa 200 le movimentazioni aeree (voli di andata e ritorno) che collegheranno il Colombo alle principali città tedesche, per un totale di oltre 30mila passeggeri.