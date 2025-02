Affitti brevi, la Catalogna contro gli host fuorilegge

Dalla crociata contro l’overtourism a quella contro gli annunci di strutture ricettive turistiche illegali. La Catalogna impugna nuovamente la spada e ordina alle piattaforme di marketing la rimozione di 3.351 avvisi fuorilegge “affissi” nel corso del 2024.

Ora la Generalitat – Direzione generale del turismo del Dipartimento per le imprese e l’occupazione – ha messo a disposizione di trenta Comuni, che ne hanno fatto richiesta, uno strumento per il monitoraggio degli alloggi turistici. “Ci consente di individuare in modo più efficiente le offerte di affitto turistico non conformi alla normativa“, spiegano fonti del Dipartimento.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento stesso, il Servizio di Ispezione della Direzione Generale del Turismo, del Dipartimento delle Imprese e dell’Occupazione, ha formato le squadre di ispettorato dei centri che ne hanno fatto richiesta sull’uso della piattaforma di controllo delle strutture ricettive turistiche.

La direttrice generale del turismo, Cristina Lagé, ha ricordato che già il 15 gennaio il ministro delle Imprese e del Lavoro, Miquel Sàmper, aveva annunciato che la Generalitat avrebbe messo a disposizione dei Comuni lo strumento di controllo dell’edilizia turistica abusiva e «un mese dopo è già realtà».

Lagé sottolinea che «con questo coordinamento tra la Generalitat e i Comuni uniamo le forze e condividiamo le informazioni ispettive per combattere l’offerta illegale di affitto turistico che viene pubblicata sulle piattaforme di ogni località». Poi ha ricordato che la Legge sul turismo conferisce il potere di controllo e sanzione sia alla Generalitat che ai consigli locali.

Gli strumenti di tracciamento digitale consentono alla Generalitat e ai consigli locali di individuare strutture ricettive turistiche illegali e di avviare procedimenti amministrativi, che possono portare alla rimozione degli annunci pubblicitari dalle piattaforme di marketing.

Questi i Comuni che hanno aderito al coordinamento dell’ispezione e hanno partecipato alla formazione: Lloret de Mar, Sitges, Castelldefels, Blanes, Vall de Boi, Sant Feliu de Guíxols, Llançà, Banyoles, Olivella, Ripoll, Tossa de Mar, L’Ametlla de Mar, Calella, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Vilanova i la Geltrú, Malgrat de Mar, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Igualada, Mont-roig del Camp, Canet de Mar, Gavà, Tremp, Palamos, Castelló d’Empúries, Palafrugell, Vilanova del Vallés, El Masnou, Santa Pau, Sant Feliu de Llobregat, Cambrils, Torroella de Montgrí, Vidreres e Talarn.