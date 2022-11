Air Astana rinnova la flotta e punta al mercato italiano

Una flotta in crescita, l’apertura di nuove rotte a medio e lungo raggio e l’investimento sul mercato leisure italiano. A 20 anni dalla sua fondazione, la compagnia di bandiera del Kazakistan, Air Astana, si presenta con risultati più che positivi, visto che ha sempre chiuso i conti in attivo, e un programma ambizioso, per numero di rotte e politiche di sviluppo.

Ne ha parlato a Milano Richard Ledger, senior regional manager, che ha incontrato per la prima volta agenti di viaggi e stampa specializzata. La flotta della compagnia è cresciuta in maniera significativa e oggi conta un totale di 40 aeromobili tra Boeing 767, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, A321neo LR, e Embraer E190-E2 38.

Oltre alle 27 rotte domestiche, le 12 linee internazionali coprono in maniera significativa la regione euroasiatica, arrivando fino a Seoul, Bangkok, Chengou, Phuket, Delhi. Raggiunge, però, anche due importanti destinazioni del mondo arabo: Sharm El Sheikh e Dubai.

I suoi accordi di codeshare con importanti compagnie europee, come Lufthansa, Air France e Turkish Airlines, le permettono di puntare su mercati dell’Europa occidentale con delle offerte competitive. Gli aeroporti europei serviti sono Francoforte, Istanbul, Londra, Amsterdam.

Nonostante manchi il diretto sull’Italia, Ledger ha confermato l’intenzione di voler collaborare con le autorità kazake nella promozione del Paese come destinazione turistica, invertendo il rapporto di percentuali tra viaggiatori business e leisure. Se oggi si può valutare in oltre l’80% chi dall’Italia va in Kazakistan per lavoro, in buona parte legati alle attività di ricerca energetica dell’Eni, l’obiettivo è di riequilibrare questo rapporto con alcune iniziative di marketing.

È allo studio un programma di promozione della destinazione, puntando soprattutto sul patrimonio naturalistico che attrae i viaggiatori alla ricerca di avventura e attività sportive. Per chi viaggia con un volo Astana che prevede un cambio in Kazakistan, è possibile fare uno stop over con pernottamenti a 19 dollari in hotel a 3-4 stelle ad Astana, la capitale, o Almaty, l’altra importante città del Paese.

Sul piano delle tariffe, che prevedono anche le offerte per t.o. sembra interessante la Economy sleeper. Un biglietto con il quale si dispone di tre sedili e la possibilità di sdraiarsi e dormire. Inoltre, il trattamento di bevande e pasti è analogo a quello della business class.