Air Canada, tornano i voli diretti da Venezia per Toronto e Montréal

Sono ripartiti i voli non stop di Air Canada tra Venezia e Toronto (tre volte a settimana fino al 28 ottobre 2023) e tra Venezia e Montreal (con tre frequenze settimanali fino al 27 ottobre 2023).

Per l’estate, la compagnia aerea offre più voli dall’Italia al Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, con un massimo di 29 voli settimanali.

I voli di Air Canada da Venezia a Toronto e Montreal sono operati con Airbus A330-300, che può ospitare fino a 297 passeggeri, con una scelta di tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class.

«Siamo lieti di riprendere i nostri voli e servizi da Venezia a Toronto e Montreal” per la stagione, ha affermato Stefano Casaregola, regional manager sales Italia di Air Canada – I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto Network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sudamerica».

I voli sono stati schedulati in modo da ottimizzare l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende 46 aeroporti negli Stati Uniti.

«Siamo orgogliosi di dare il bentornato a Air Canada a Venezia – dichiara Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation Gruppo Save – Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i storici flussi vfr (visiting friends and relatives, ndr) e aumentare la connettività con tutto il Nord America».

È possibile prenotare i voli nelle agenzie di viaggi.