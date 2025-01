Air Europa, chi la spunterà? Air France sfida Lufthansa

È una corsa a ostacoli e al fotofinish quella che vede Air France-Klm gareggiare con Lufthansa per tentare la scalata in Air Europa con l’acquisizione del 20% di quote. Secondo quanto riportato dal giornale El Confidencial, infatti, i vertici della compagnia aerea francese sarebbero in partnership con la Société Générale per aggiudicarsi la compagnia aerea Globalia, controllata all’80% dalla famiglia Hidalgo e al 20% dalla società madre di Iberia (Iag).

Le fonti consultate dai media spiegano che ci sono due ragioni principali dietro la scelta della banca francese: aveva già analizzato l’acquisizione quando la cinese Hainan Airlines fece un’offerta per il 100% della compagnia aerea spagnola e ora sarebbero maturi i tempi per portare a termine questa operazione, scongiurando l’ingresso di uno scomodo e ingombrante soggetto cinese in una compagine azionaria di un vettore europeo.

Secondo lo spagnolo Preferente.com, però, Air France-Klm avrà non poche difficoltà nel superare in questa gara un contendente come Lufthansa – fresca di matrimonio con Ita – che avrebbe già ultimato le sue trattative per entrare nel capitale di Air Europa. Senza considerare che su Air Europa avevano puntato anche altre due aerolinee di peso come Delta Air Lines ed Etihad, che risulterebbero ancora in lizza, anche se la famiglia Hidalgo, che detiene il controllo del vettore spagnolo, ha già più volte dichiarato di preferire un partner europeo.

Sul piatto della bilancia peserà anche l’aspetto economico: Javier Hidalgo, che sta conducendo personalmente le trattative, ha già manifestato l’intenzione di voler chiudere l’operazione della partnership entro la fine di febbraio, incassando la cifra richiesta, 240 milioni di euro con un mirato aumento di capitale, al quale farebbe seguito la contestuale richiesta da parte della famiglia di un prestito-ponte di 235 milioni. Soldi che, sommati all’importo versato dal nuovo partner, servirebbero a saldare definitivamente il debito di Air Europa di 475 milioni maturato con la Sepi, la Societad Estatal de Participaciones Industriales che nel 2020 rese possibile il salvataggio della compagnia aerea.