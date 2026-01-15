Air Europa potenzia i voli da Roma e Milano verso Madrid

Air Europa dal 1° giugno collegherà l’hub di Madrid-Barajas con Oviedo e Siviglia e incrementerà l’operatività dalla capitale spagnola verso Milano e Roma con il passaggio da due a tre dei collegamenti giornalieri dalle città italiane.

I voli saranno operati con aeromobili della flotta Boeing 737, garantendo la massima efficienza operativa e il comfort dei passeggeri.

Con queste operazioni la compagnia conferma la sua crescita sia sul mercato domestico sia in Europa. Per Oviedo e Siviglia, Air Europa prevede due frequenze giornaliere, che saranno attive durante tutto l’anno.

A supportare la crescita delle rotte europee anche la nuova tratta verso Ginevra, operativa dal prossimo giugno.

Parallelamente, va avanti il rafforzamento delle operazioni in Africa: nel corso della prossima estate verranno ripristinati i voli verso Marrakech e Tunisi, sarà inaugurata per la prima volta la rotta verso Tangeri e, a partire dal 24 giugno e con frequenza regolare, la città sudafricana di Johannesburg entrerà a far parte del network internazionale di Air Europa con tre voli settimanali.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Europa