Air France, decollano con i 777 le nuove cabine long haul

Il 20 gennaio 2023, il primo Boeing 777-300 Er dotato delle più recenti cabine a lungo raggio di Air France decollerà da Parigi Charles de Gaulle per New York-Jfk. Denominato “Fontainebleau”, questo aeromobile servirà poi l’aeroporto di Rio de Janeiro in Brasile dal 21 gennaio e Dakar in Senegal dal 22 gennaio.

Il continuo rinnovamento dei 12 Boeing 777-300 Er della flotta a lungo raggio di Air France consentirà alla compagnia aerea di offrire gradualmente un maggior numero di voli dotati di queste nuove cabine verso queste prime tre destinazioni durante la stagione invernale, per poi espandere questa rete nel corso dell’anno.

Grazie a questo nuovo importante passo avanti di Air France verso l’alto, tutte le cabine Business di lungo raggio della compagnia saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente piatti entro la fine del 2023, rispetto all’attuale 90%. Entro questa data, l’intera flotta – escluso quella regionale – sarà anche dotata di wifi in volo.

Nella cabina Business (48 posti), l’iconica poltrona della compagnia aerea, completamente ridisegnata, presenta curve ancora più avvolgenti e un maggiore comfort. Il design di questa poltrona si basa sulle 3 “F”: Full Flat, ovvero la poltrona si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi due metri, Full Access, che consente a tutti i passeggeri di accedere direttamente al corridoio, e Full Privacy, che garantisce una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente privato, lontano dalla vista degli altri passeggeri della cabina. Per creare un maggiore senso di privacy per i passeggeri che viaggiano insieme, i sedili situati al centro della cabina sono ora dotati di un pannello centrale che può essere abbassato premendolo, creando così uno spazio conviviale in cui sfruttare al meglio il volo insieme.

Il sedile è inoltre dotato di un ampio schermo da 17,3 pollici ad alta definizione 4K antiriflesso con cuffie a riduzione del rumore, una nuova connessione bluetooth che consente ai passeggeri di utilizzare le proprie cuffie e diverse prese elettriche.

Nella cabina Premium Economy (48 posti), Air France introduce il suo ultimo modello di sedile reclinabile, già disponibile sui suoi Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. Ogni poltrona offre 96 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è reclinabile a 124 gradi ed è stato allargato per garantire una maggiore privacy. Una nuova cuffia audio a riduzione del rumore è integrata nel sedile ed è facile da usare in qualsiasi momento durante il volo. Il sedile è inoltre dotato di porte Usb A e C.

Anche nella cabina Economy (273 posti), i sedili soddisfano i più alti standard di comfort del mercato. Ogni sedile ha un’ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è progettato in modo ergonomico e offre un sostegno laterale rinforzato. È inoltre dotato di una porta Usb A.

I sedili di queste due cabine sono dotati di un ampio schermo 4K ad alta definizione da 13,3 pollici con connessione Bluetooth, ideale per godersi oltre 1.500 ore di intrattenimento on demand con cuffie personali.

In tutte le cabine i clienti hanno accesso all’offerta di connettività della compagnia, Air France Connect. Il portale Air France Connect offre tre pass, tra cui uno completamente gratuito che consente ai clienti di inviare e ricevere messaggi e di accedere alle informazioni sulle coincidenze dei voli.