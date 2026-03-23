Air Seychelles affida la rappresentanza in Italia a Tal Aviation

Air Seychelles, subito dopo l’introduzione del volo diretto da Roma per le isole, operativo dal 28 marzo prossimo, si affida per tutte le attività di vendita, marketing e distribuzione a Tal Aviation.

Questa partnership rappresenta un passo significativo per Air Seychelles nel rafforzare la propria presenza ed espandere la propria portata nel mercato italiano e consentirà ai viaggiatori italiani di accedere più facilmente alla destinazione, nonché di connettersi alla più ampia rete della compagnia aerea.

La rotta diretta da Roma sarà operativa fino al 29 aprile, con una frequenza di due voli settimanali, operati con un aeromobile A320 configurato in classe Business ed Economy. Se il servizio avrà successo, Air Seychelles valuterà la possibilità di prolungarlo.

Il collegamento con Roma rappresenta la seconda fase di un’espansione strategica in Europa, dopo il recente lancio del collegamento diretto con Parigi Charles de Gaulle.

«Siamo entusiasti di collaborare con Air Seychelles e di rappresentarla – ha dichiarato Valeria Tienghi, country manager di Tal Aviation Italy – Air Seychelles offre un accesso privilegiato alle affascinanti isole delle Seychelles e oltre. Ci impegniamo a mettere a frutto la nostra conoscenza del territorio e la nostra esperienza globale per garantire il loro successo in questo mercato».