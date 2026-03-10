Air Transat, ripartono i voli estivi per Canada e America Latina

Air Transat fa tappa alla Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli nello stand di Rephouse Gsa (Pad. 6 – Stand 6107) e porta la sua vasta offerta di voli diretti e in connessione da Roma Fiumicino per Toronto, Montréal, Cancún (Messico) e il volo da Lamezia Terme per Toronto.

Nello specifico, per il collegamento Roma-Toronto i voli diretti patiranno il 17 aprile con tre frequenze, che diventano cinque a maggio, sei a giugno e sette (giornalieri) dal 23 luglio; il Roma-Montréal partirà dal 18 aprile con una frequenza settimanale, che passa a cinque nel mese di maggio e a sette (giornalieri) dal 19 giugno; il Lamezia–Toronto, al via il 25 giugno, termina il 30 settembre; il Roma–Cancún, con voli in connessione via Toronto/Montréal, sarà giornaliero dal 5 giugno al 30 settembre.

Da Roma è previsto lo stopover a Toronto a spese del passeggero, al rientro i voli sono coincidenti lo stesso giorno.

«Le prospettive per l’estate 2026 sono positive con il Canada e Cancun che si confermano le destinazioni più richieste del periodo – sottolinea Tiziana Della Serra, md e head of sales di Rephouse – La rotta Roma–Cancún via Toronto o Montréal è un’opportunità concreta per le agenzie del Centro-Sud e permette di posizionare il vettore non solo come riferimento per il Canada, ma anche come alternativa per raggiungere il Messico. Oltre che su Cancún i passeggeri possono volare anche su Lima a tariffe competitive e sempre con voli in connessione».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Rephouse Gsa