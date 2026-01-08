Alaska Air dà fiducia a Boeing e ordina 110 aerei

Alaska Air Group scommette su Boeing e punta a costruire una rete globale. La società ha ordinato 110 aerei della casa costruttrice di Seattle, mettendo a segno il più grande investimento in nuovi aerei nella sua storia.

Il Gruppo aereo americano – che controlla le compagnie Alaska Airlines, Hawaiian Airlines e Horizon Air – ha dichiarato che acquisterà 105 737 Max 10 a fusoliera stretta e cinque 787-10 a fusoliera larga, esercitando tutte le opzioni rimanenti per il modello a lungo raggio. Alaska si è inoltre assicurata i diritti di acquisto per altri 35 737, estendendo le consegne fino al 2035.

LA STRATEGIA INTERNAZIONALE

L’ordine si basa sull’acquisizione di Hawaiian Airlines da parte di Alaska per 1,9 miliardi di dollari, che ha dato alla compagnia aerea accesso ai mercati dell’Asia-Pacifico che non aveva mai servito da sola. L’amministratore delegato di Alaska, Ben Minicucci, ha affermato che l’accordo con Hawaiian è fondamentale per l’impegno della compagnia aerea a diventare più orientata a livello globale, come dimostra la decisione di effettuare voli diretti da Seattle a Roma dalla prossima primavera – sarà il suo debutto in Europa – e verso Londra Heathrow e Reykjavik, collegamenti annunciati ad agosto.

L’ordine di Boeing rafforza questa strategia, mostrando la volontà di investire massicciamente per collegare Seattle e Honolulu a un’ampia rete internazionale e di puntare a passeggeri premium a lungo raggio. Hawaiian opera con aerei widebody e da tempo utilizza Honolulu come porta d’accesso per l’Asia e l’Australia.

I cinque ulteriori 787-10 supporteranno l’espansione internazionale di Alaska da Seattle, consentendo alla compagnia aerea di volare verso almeno 12 destinazioni a lungo raggio entro il 2030, ha affermato la compagnia. L’ordine porta la futura flotta di 787 di Alaska a 17 aeromobili, di cui cinque già in servizio.

L’attenzione della compagnia sarà rivolta ai suoi hub sulla costa occidentale e alle Hawaii, ha dichiarato a Bloomberg il chief financial officer di Alaska Airlines, Shane Tackett, prima dell’annuncio. «Ci piacerebbe poter volare in una parte più ampia del Paese, ma prima dobbiamo servire completamente questi mercati chiave», ha affermato.

ALASKA SCOMMETTE SU BOEING

Alaska aveva 71 ordini di 737 Max non ancora evasi da Boeing, prima dell’annuncio. Il vettore sta raddoppiando gli investimenti sugli aerei a corridoio singolo, effettuando il suo primo acquisto di Max dopo l’incidente – la rottura di un pannello della fusoliera – che aveva riguardato un nuovissimo 737 Max, due anni fa.

L’accordo contribuisce anche a rafforzare la fiducia nella variante più grande della famiglia Max, la cui certificazione e il cui debutto sul mercato sono in ritardo di anni. Boeing è sulla buona strada per ottenere l’approvazione normativa per l’aereo entro la fine dell’anno, ha dichiarato a novembre il chief financial officer, Jay Malave.

Le ultime mosse di Alaska intensificano anche la concorrenza con Delta Air Lines, che ha ampliato la propria presenza internazionale a Seattle, mentre le compagnie aeree si contendono i passeggeri premium all’estero.