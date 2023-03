Allarme personale: mancano 50mila lavoratori nel turismo

Il segnale d’allarme è forte e serio: nel travel italiano, in primavera, potrebbero mancare oltre 50mila lavoratori. A lanciarlo è Assoturismo, a margine della pubblicazione da parte di Assoviaggi-Cst dell’Osservatorio sul turismo organizzato.

La riflessione, riportata dall’Ansa, è la seguente: dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero, ma la crescita del settore si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale. Per Pasqua e per i mesi primaverili dei Ponti – periodi di picco della domanda – è possibile, infatti, stimare oltre 50mila lavoratori mancanti nelle imprese turistiche. Numero calcolato sulla base di elaborazioni del Cst.

Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023, sia sul fronte del turismo interno, che da oltreconfine. Una situazione paradossale: da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall’altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti.

La difficoltà nella ricerca del personale ha assunto, anzi, un contorno ormai strutturale che si manifesta regolarmente già dagli anni pre pandemia, ma che sta diventando sempre più grave con la ripartenza del comparto: «La questione – afferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti – ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la Riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna. Nelle prossime settimane presenteremo specifiche proposte normative al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e al ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone».