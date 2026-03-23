Alpiclub si allea con Mondadori per le vacanze kids

Alpiclub si allea con Mondadori per le vacanze kids
23 Marzo 11:26 2026

Una vacanza sempre più a misura di bambini quella offerta nei villaggi Alpiclub: il brand di viaggio di Alpitour World per famiglie annuncia la nuova collaborazione con Focus Junior e Focus Pico, i magazine punti di riferimento nella divulgazione scientifica a misura di ragazzi e bambini del Gruppo Mondadori.

A partire dall’estate 2026, 30 nuovi laboratori realizzati con speciali schede educative racchiuse in un cofanetto firmato Focus Junior e Focus Pico andranno ad arricchire le attività nei villaggi Alpiclub, permettendo ai giovani ospiti di esplorare le meraviglie della scienza, della creatività e della manualità con un occhio al rispetto dell’ambiente, attraverso attività guidate e progettate per favorire autonomia e spirito di scoperta.

Le proposte sono modulate in base all’età dei partecipanti. Quelle realizzate con Focus Junior accompagneranno ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni in esperienze pratiche e sperimentazioni scientifiche, mentre i laboratori realizzati con Focus Pico saranno dedicati ai più piccoli e proporranno un approccio più sensoriale e creativo.

Gli animatori dei villaggi, appositamente formati sia sul metodo educativo sia sulla gestione dei gruppi, guideranno i ragazzi in ogni momento del laboratorio, dalla costruzione del castello di sabbia perfetto fino alla realizzazione di semplici oggetti con materiali di riciclo, come frisbee ottenuti da piatti di carta. A supporto dell’esperienza saranno disponibili kit dedicati, che includeranno, oltre alle schede e ad un libretto guida con istruzioni e approfondimenti per rendere le attività ancora più intuitive e coinvolgenti, anche tutto il materiale creativo necessario.

La partnership sarà veicolata anche attraverso contenuti editoriali sulle pagine e sul sito di Focus Junior, newsletter e contenuti social.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour
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