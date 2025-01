Alpitour rinnova la partnership con Radio Italia per l’estate 2025

Avanti tutta con il marketing per il Gruppo Alpitour. Nuova partnership con Radio Italia con un fitto programma di live nel corso dell’estate 2025. L’emittente radiofonica presidierà in totale quattro strutture tra villaggi Bravo e strutture Voihotels con musica, intrattenimento, dj set e copertura social.

Di seguito il calendario degli appuntamenti: dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini, in Puglia; dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari, in Sicilia, in provincia di Messina; dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort, sempre in Sicilia, in provincia di Siracusa; e, infine, dal 21 luglio al 2 agosto al Voi Tanka Village, in Sardegna.

In ogni struttura sarà presente una postazione radio da cui trasmetteranno i conduttori Mauro Marino (dalle 13 alle 16, Bravo Alimini); Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi (dalle 16 alle 18, Bravo Alimini); Paoletta (dalle 9 alle 12, Bravo Baia di Tindari); Giuditta Arecco e Marco Falivelli (dalle 16 alle 18, Bravo Baia di Tindari); Mauro Marino (dalle 13 alle 16, Voi Arenella Resort); Giuditta Arecco e Marco Falivelli (dalle 16 alle 18, Voi Arenella Resort); Paoletta (dalle 9 alle 12, Voi Tanka Village); e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi (dalle 16 alle 18, Voi Tanka Village).

Neos, compagnia aerea di Alpitour World, accompagnerà conduttori, artisti e ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con collegamento diretto da Milano Malpensa e a bordo dei voli sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo in tutti i villaggi nel mondo con playlist curate ad hoc.

«Siamo molto contenti di rinnovare la collaborazione con Radio Italia. Questa consolidata partnership, non solo arricchisce l’offerta dei nostri villaggi e resort, ma crea anche momenti di condivisione e allegria che sapranno garantire un’estate indimenticabile a tutti coloro che scelgono di volare con Neos e di trascorrere una vacanza nelle strutture Bravo e Voihotels insieme ai grandi artisti della musica italiana», commenta Tommaso Bertini, chief marketing officer di Alpitour World.